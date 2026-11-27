Reprodução Vazio desde 2004, o terminal de Mirabel, em Montreal, no Canadá, ficou de pé por quase dez anos até ser demolido

Construído para ser o maior do mundo em área, o Aeroporto de Montreal-Mirabel, no Canadá, foi abandonado cerca de 30 anos depois da inauguração por falta de passageiros.

Tudo começou em 1970, quando a cidade foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 1976. Na época, havia a necessidade de um novo aeroporto, já que o principal, o de Dorval, estava superlotado.

As obras dedicadas ao evento, no entanto, foram grandiosas e mal planejadas, estourando o orçamento em 720%, segundo um levantamento da Universidade de Oxford.

E o aeroporto, mesmo fora dessa conta, também pesou no bolso.

Inaugurado em 4 de outubro de 1975, Mirabel ficava longe da cidade. O plano incluía seis pistas, seis terminais e um trem de alta velocidade até o centro.

Como quase nada foi concluído, os turistas que desembarcavam levavam mais de uma hora para chegar ao centro. Quem fazia conexão tinha que enfrentar o trânsito até Dorval, de onde saíam os voos nacionais.

Isso levou passageiros e companhias aéreas a preferirem Toronto, Ottawa e cidades dos Estados Unidos.

Na década seguinte, o movimento diminuiu ainda mais quando os jatos de maior alcance passaram a não precisar parar ali.

Sem opção, o governo devolveu os voos internacionais a Dorval no fim dos anos 1990, e Mirabel recebeu seu último voo comercial em 2004.

Antes de ser demolido, o prédio ainda recebeu filmes de Hollywood, como O Terminal, estrelado por Tom Hanks, e O Chacal, com Bruce Willis.

Hoje, a pista serve apenas para pouso e decolagem de voos de carga e o local abriga uma fábrica de aviões da Airbus.





