Michala Garrison/NASA Earth Observatory Novo pedaço de terra fica na região de Okinahama, no Japão, a cerca de 700 metros da costa sul de Iwo Jima

Uma erupção vulcânica no mar, ao sul da ilha Iwo Jima, criou um novo pedaço de terra que se conectou à costa do território japonês e aumentou as praias de areia escura da região. A formação, confirmada pela Guarda Costeira do Japão em 16 de novembro, surgiu após semanas de atividade vulcânica, mas pode sumir nos próximos meses.

O terreno começou a se formar com o acúmulo de rochas e outros materiais expelidos pelo vulcão na superfície do oceano. A atividade ganhou força no final de outubro e provocou mudanças que foram registradas por satélites e observadas por equipes japonesas.

A nova área fica na região de Okinahama, a cerca de 700 metros da costa sul de Iwo Jima. Segundo a Guarda Costeira japonesa, o material do vulcão avançou em direção ao norte até se conectar à ilha.

Erupção transformou o litoral

Os primeiros sinais de aumento da atividade foram registrados em 27 de outubro, quando sensores detectaram um aumento grande nos tremores. Na mesma época, a Agência Meteorológica do Japão divulgou as primeiras fotografias da erupção.

A mudança no litoral ainda aparece em imagens do satélite Landsat 9, desenvolvido pela Nasa e pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Em 26 de outubro, os registros ainda não mostravam o novo pedaço de terra. Já em 11 de novembro, o equipamento encontrou a área de terra criada pela atividade vulcânica.

Michala Garrison/NASA Earth Observatory Imagem da ilha Iwo Jima capturada pelo satélite Landsat 9 em 26 de outubro, à esquerda, e 11 de novembro, à direita





As imagens mostram outros sinais da erupção, como uma fina coluna de fumaça que se direcionava para sudeste e uma faixa de pedra-pomes flutuando na mesma direção.

Outro equipamento, o satélite NISAR, também encontrou mudanças na região em 28 de outubro. Mesmo com o céu coberto por nuvens, o radar conseguiu achar alterações na superfície do mar provocadas pela erupção.

Em 13 de novembro, uma aeronave da Guarda Costeira japonesa identificou uma coluna de fumaça com cerca de 300 metros de altura e pequenas explosões que aconteciam de forma intermitente.

Também foram vistos pedaços de rocha quente lançados pelo vulcão e materiais que continuavam flutuando ao redor da nova formação.

O terreno recém-formado tem cerca de 50 hectares, o equivalente a 90 campos de futebol. Caso fique intacto, poderá aumentar em aproximadamente 1,7% o tamanho de Iwo Jima.

Apesar da expansão, ainda não é possível saber quanto tempo a formação ficará no local. Em 2023, uma erupção na mesma região também criou uma ilha, mas desapareceu depois de algumas semanas, desgastada pela força das ondas.





Ondas podem destruir o novo terreno

O cientista Daniel Slayback, do Centro de Voos Espaciais Goddard, da Nasa, acompanha a evolução da área. Segundo ele, Iwo Jima já registrou outras erupções recentes, incluindo uma na costa oeste, em agosto de 2025.

Slayback considera provável que o mar leve parte ou toda a nova formação nos próximos meses. Isso porque terrenos criados por erupções que lançam grandes quantidades de fragmentos de rocha e cinzas costumam ser frágeis.

O geólogo James Garvin, cientista-chefe do centro Goddard, explica que as ondas e a movimentação da água podem desgastar o material e espalhá-lo pelo oceano. A resistência da nova área depende também do tipo de material lançado pelo vulcão. Em alguns casos, a lava pode unir cinzas e fragmentos de rocha, formando uma rocha mais firme e resistente à erosão.

Se observarmos a entrada de lava basáltico-andesítica entre os novos materiais, é possível que a nova área de terra siga um padrão diferente daquele que monitoramos em 2023. James Garvin, geólogo e cientista-chefe do centro Goddard.







