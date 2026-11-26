Taylor Brandon/Unsplash Várias pessoas intoxicadas tinham menos de 18 anos

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 356 foram intoxicadas após consumir bebidas alcoólicas adulteradas no Irã desde o início de novembro. Os casos foram registrados em diferentes partes do país, com maior concentração na cidade de Neyshabur, no nordeste. Entre as vítimas está uma criança de 12 anos. As informações são do portal Iran International.

A principal suspeita é que as bebidas contenham metanol, uma substância usada em processos industriais que pode provocar danos graves ao organismo e até levar à morte.

Segundo o Ministério da Saúde iraniano, 187 pessoas estavam internadas na terça-feira (24). Desse total, 33 apresentavam quadros graves e precisavam de atendimento em unidades de terapia intensiva (UTI). Outros 80 pacientes precisaram passar por diálise.

A intoxicação também provocou alterações na visão de pelo menos 16 pessoas, que relataram enxergar embaçado, quadro parecido a crise do metanol enfrentada pelo Brasil entre o final de 2025 e início deste ano. Até a divulgação dos dados, 142 pacientes já haviam recebido alta médica.

A idade média das vítimas era de aproximadamente 30 anos, mas várias pessoas intoxicadas tinham menos de 18 anos.

ENTENDA: Entenda os danos no corpo provocados pela ingestão de metanol



Suspeitos de adulterar bebidas são presos

Em Neyshabur, três pessoas haviam sido presas, segundo o Ministério Público. Antes disso, a polícia anunciou a detenção de outros 12 suspeitos.

Em Shiraz, sete pessoas foram presas sob suspeita de distribuir bebidas falsificadas. As autoridades também fecharam três locais que seriam usados para fabricar os produtos, de acordo com o Ministério Público local.

Apesar das prisões, as investigações ainda não identificaram a substância responsável por todos os casos registrados em Neyshabur. Uma das principais suspeitas é o metanol, um tipo de álcool utilizado na fabricação de produtos industriais.

Diferentemente do álcool presente nas bebidas próprias para consumo, o metanol é altamente tóxico. Quando ingerido, pode provocar danos aos rins, alterações na visão, cegueira e até a morte. O risco é ainda maior porque a substância pode estar presente em bebidas falsificadas sem que o consumidor consiga identificá-la.





Proibição favorece mercado clandestino

No Irã, a produção, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos para os muçulmanos. Quem é flagrado consumindo álcool pode receber punição de chicotadas. Integrantes de minorias religiosas reconhecidas pelo governo têm autorização para produzir bebidas alcoólicas para uso particular.

A proibição contribui para a existência de um mercado clandestino, no qual os produtos são vendidos sem fiscalização sobre sua composição e segurança. Algumas bebidas falsificadas ou fabricadas de maneira caseira podem usar álcool industrial barato, que contém substâncias perigosas para a saúde.