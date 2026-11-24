Aditya Anjagi/Unsplash O Monte Fuji é a maior montanha do Japão

A família de um montanhista chinês desaparecido no Monte Fuji, no Japão, oferece 12 milhões de ienes (R$ 444 mil na cotação atual) de recompensa por informações que ajudem a encontrá-lo. O pedido de ajuda, divulgado pelo pai do homem, chegou ao conhecimento das autoridades da província de Yamanashi em 15 de novembro.

No dia 16 de novembro, funcionários do governo local e agentes de proteção da montanha, conhecidos como Fuji Rangers, começaram a reforçar a fiscalização perto do portão da quinta estação, um dos principais pontos de acesso à montanha.

A medida busca impedir que visitantes entrem em áreas proibidas para procurar o montanhista desaparecido. Segundo o governo regional, a recompensa pode levar pessoas a enfrentar as condições perigosas do inverno japonês, quando a montanha fica fechada para escaladas, sem o preparo necessário.

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Riscos de novas buscas

O assunto foi discutido durante uma entrevista coletiva do governador de Yamanashi, Kotaro Nagasaki, em 18 de novembro. Na ocasião, Nagasaki afirmou compreender a preocupação da família, mas alertou que a oferta de dinheiro pode estimular escaladas arriscadas.

O governador também destacou que uma busca feita sem planejamento e equipamentos adequados pode colocar não apenas os participantes, mas outras pessoas em perigo. Segundo ele, novas ocorrências podem aumentar o número de vítimas na montanha japonesa e mobilizar equipes de resgate em situações de risco.

Outras pessoas também têm famílias. Peço que não criem uma situação que coloque essas famílias em risco. Kotaro Nagasaki, governador de Yamanashi.





O governo de Yamanashi informou que mantém equipes nos acessos à montanha e poderá adotar outras medidas para reforçar a prevenção de acidentes.

Apesar das buscas, o montanhista ainda não foi encontrado. As autoridades encerraram as operações regulares em 18 de novembro, mas informaram que poderão retomá-las caso surjam novas pistas sobre o desaparecimento.





Monte Fuji exige preparo

Com 3.776 metros de altitude, o Monte Fuji apresenta condições que exigem cuidados especiais dos visitantes. A temporada oficial de escalada costuma durar cerca de dois meses, entre o início de julho e o fim de agosto. Fora desse período, as condições podem ser ainda mais perigosas, principalmente por causa do frio e das mudanças rápidas no clima.

As orientações do governo japonês alertam que a temperatura pode cair rapidamente nas áreas mais altas da montanha. Entre os riscos estão problemas provocados pela altitude e a hipotermia.

Durante a temporada de escalada, os visitantes são orientados a usar roupas e calçados adequados, levar água e carregar os equipamentos necessários para a caminhada. Também devem verificar a previsão do tempo antes de sair e escolher trajetos compatíveis com a capacidade física dos participantes.

Os cuidados são importantes diante do número de acidentes registrados nas montanhas japonesas. Em 2025, o país contabilizou 3.122 ocorrências, envolvendo 3.623 pessoas. Desse total, 332 morreram ou desapareceram, segundo dados da Polícia Nacional do Japão. Os números representam um aumento em relação a 2024, quando foram registrados 2.946 acidentes e 300 mortes ou desaparecimentos.

Entre os acidentes, 30,9% aconteceram porque as pessoas se perderam. As quedas representaram outros 19,2%, enquanto 17,3% dos casos envolveram escorregões ou quedas em locais perigosos. As autoridades também recomendam planejar o percurso de acordo com as condições físicas e a experiência dos participantes, consultar a previsão do tempo e compartilhar o roteiro com familiares ou colegas de trabalho antes de iniciar a caminhada. O registro do trajeto também pode ser entregue às autoridades locais para facilitar eventuais operações de busca e resgate.