Divulgação/Minnesota DNR O peixe longnose gar é nativo da América do Norte e Central

Um morador de Richfield, nos Estados Unidos, bateu o recorde estadual local com a captura de um peixe longnose gar (peixe-jacaré ou gar-bicudo) de 1,37 metros de comprimento, no rio Mississipi.

Conforme a Minnesota Fish and Wildlife, o enorme peixe foi capturado porem setembro e superou a marca anterior em 7,5 centímetros aproximadamente.

À entidade, Alejandro contou que estava em um dia normal de pescaria, quando fisgou o “monstro” e acabou vivendo um dia “histórico”. O recorde foi validado na modalidade de

A entidade utiliza critérios técnicos próprios para contar os recordes, como apresentação de fotografia e testemunha da captura, além de devolução do animal em condições de nadar.

Em linhas gerais, a Minnesota Fish and Wildlife (Minnesota DNR) é um órgão público que equivale a secretarias estaduais do meio ambiente. Além de fiscalizar atividades de caça e pesca, a pasta administra recordes da pesca esportiva no estado.

Ainda conforme a Minnesota DNR, um peixe tão grande da espécie havia sido, com 1,35 metros de comprimento. Embora o recorde da época tenha sido registrado na categoria de peso, o comprimento só foi superado

Algumas características da espécie, como oe a limitação geográfica de onde ocorre, dificultam a captura do peixe e o tornam raro.





O que é um longnose gar?

O peixe longnose gar é nativo da América do Norte e Central, não aparecendo no Brasil. A espécie é considerada um pedaço da pré-história vivo, já que habita as águas da região a cerca de 100 milhões de anos.

O longo tempo de sobrevivência da linhagem traz algumas características peculiares ao animal. A mais conhecida é o longo “bico”, que dá nome à espécie, e dificulta a pesca com equipamentos convencionais.

Ele também possui escamas rígidas, as ganoides, que remetem a pele de répteis e servem como proteção.

Ainda, apresenta uma capacidade de respiração diferente, em que consegue respirar tanto embaixo da água, quanto fora dela, porque a bexiga natatória é adaptada para funcionar como pulmão.

De acordo com o Minnseota DNR, a espécie é bastante adaptável, tolerando águas com pouco oxigênio e temperaturas mais quentes.

O longnose se alimenta sobretudo de outros peixes, mas também apresenta comportamento oportunista e pode fisgar insetos.