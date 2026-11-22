Reproução/Aletihad Trem da Hafeet Rail compõe trecho ferroviário entre Emirados Árabes Unidos e Omã

A Gulf Railway é o projeto mais ambicioso de infraestrutura do Golfo Pérsico na atualidade. Idealizado em 2009, a rede de trilhos pretende conectar os seis países membros do bloco econômico GCC até 2030 ao longo de 2.117 quilômetros, em um ultrainvestimento de cerca de R$ 95 bilhões.

Kuwait,, Bahrein,e Omã são os países que integram o bloco. Além de transportar passageiros e cargas, a megaobra pretende fortalecer o poderio econômico e geopolítico do bloco, pois também será atrativo para investimentos externos, devido à maior facilidade logística.

Divulgação/GCC Ttrajeto tem início na cidade do Kuwait e termina em Omã

O bloco político foi criando com os seis países árabes do Oriente Médio em 1981. A Gulf Railway deverá reduzir a dependência de caminhões, com trens que podem chegar ae 120km/h para cargas.





O trajeto tem início na cidade do Kuwait, segue pela Arábia Saudita e tem ramificações a Bahrein e Catar. A rede também passa por Abu Dhabi até chegar a Muscat, em Omã. Cada país coordena as construções em seus territórios.

A viagem passa por trechos montanhosos, o que envolve a construção de túneis e estruturas de proteção, além de regiões industriais e urbanas.

À medida que cada trecho for finalizado, há a expectativa de que seja conectado aos vizinhos, começando a funcionar antes da conclusão total da rede ferroviária.





Obras chegaram a 55,9% de conclusão

No domingo (08), os seis países assinaram um acordo geral para estabelecer regras à implementação e operação da ferrovia. O projeto já está em pauta desde 2009, mas enfrentou dificuldades econômicas e políticas que o atrasaram.

Na cerimônia, o secretário-geral do GCC divulgou que a conclusão da obra alcançou 55,9%, com previsão de conclusão para dezembro de 2030. As informações são de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Omã.