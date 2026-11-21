Divulgação/Departamento de Estado dos EUA Fausto Isidro Meza, conhecido como "Chapo Isidro"

Um dos narcotraficantes mais procurados pelo FBI, Fausto Isidro Meza Flores, conhecido como "Chapo Isidro", foi capturado na última sexta-feira (20), em Guasave, no estado de Sinaloa, no México. Ele é apontado como chefe da organização criminosa Beltrán Leyva e aliado de uma das facções do Cartel do Pacífico. A prisão foi anunciada neste sábado (21) pelo Ministério da Defesa mexicano.

Outros dois integrantes foram presos

Além de Fausto, outros dois homens foram detidos durante uma operação realizada por forças especiais mexicanas, em coordenação com agências de inteligência dos Estados Unidos, na sexta-feira (20), segundo a Secretaria de Defesa Nacional do México.

Um deles é Germán, conhecido como "Serafín", apontado como o segundo na linha de comando da organização. O outro é José, identificado pelas autoridades como responsável pelas finanças do grupo.

Recompensa de US$ 5 milhões

Em 2017, o governo dos Estados Unidos ofereceu uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levassem à prisão ou condenação de Meza Flores, segundo o Departamento de Estado americano.

Ele entrou na lista dos "Dez Fugitivos Mais Procurados" do FBI em fevereiro de 2025.

Divulgação/Departamento de Estado dos Estados Unidos Cartaz de procurado para Fausto Isidro Meza Flores.





































Ele possui mandado de prisão no país por organização criminosa e crimes contra a saúde, além de uma ordem de extradição para os Estados Unidos por associação criminosa voltada à distribuição de drogas em território norte-americano.

Como foi a operação

A operação foi realizada por equipes especiais, que usaram r ecursos tecnológicos para localizar os suspeitos. Após identificá-los, os agentes se aproximaram por diferentes rotas e cercaram a área para impedir fugas e evitar a chegada de reforços.

Segundo o Ministério da Defesa mexicano, os policiais foram recebidos a tiros e com ataques de explosivos. Diante da reação, as equipes entraram na residência para prender os suspeitos.

Divulgação/Ministério da Defesa do México Forças especiais do Exército e da Guarda Nacional do México prenderam, nesta sexta-feira (20), Fausto Isidro





















A operação provocou confrontos entre militares mexicanos e homens armados na sexta-feira (20), em Guasave, no estado de Sinaloa.

Os tiros chegaram a ser ouvidos dentro de um estádio de beisebol da cidade. Por causa da situação, uma partida da Liga Mexicana do Pacífico foi suspensa.

Após a prisão, as autoridades confirmaram a identidade dos três suspeitos e os levaram de avião para a Cidade do México, onde foram apresentados às autoridades judiciais.