Reprodução/ X Donald Trump e Xi Jinping durante desembarque do presidente americano









Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China, discutiram a redução de armas nucleares durante uma reunião trilateral histórica nesta quinta-feira (19), em Shenzhen, na China. Enquanto Trump reconheceu a dificuldade de abrir mão dos arsenais, Xi defendeu a proibição e a destruição completa desse tipo de armamento.

"Queremos explorar o potencial de redução dos arsenais nucleares de nossos países. Honestamente, acho que será difícil, porque, quando se tem armas nucleares, é difícil abrir mão delas. É o trabalho de uma vida, são milhares de armas das quais seria preciso abrir mão", afirmou Trump.

O presidente americano também disse que pretende impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. "Isso não vai acontecer no Irã", declarou.

Xi, por sua vez, afirmou que as armas nucleares devem ser completamente proibidas e destruídas, com o objetivo de construir um mundo livre desse tipo de armamento. Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, o líder também ressaltou que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada.

"A história nos ensina que, quando as grandes potências vivem em harmonia, o mundo está em paz. Quando as grandes potências entram em conflito, o mundo mergulha no caos", afirmou Xi.

Putin defende responsabilidade das potências

Durante a reunião, Putin destacou o papel dos três países na manutenção da segurança internacional e mencionou a relação histórica entre as nações.

"Nossos três países foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial e temos a responsabilidade de manter a paz internacional. É por isso que somos a base da ONU (Organização das Nações Unidas)", disse o presidente russo.

"Estou convencido de que nossos países são capazes de dar uma contribuição significativa para a paz no mundo", acrescentou.

Putin também manifestou interesse em discutir segurança alimentar e energética. Antes do encontro trilateral, ele afirmou que os três países tinham interesses compartilhados em relação à guerra na Ucrânia.

Países concentram 90% das armas nucleares

Estados Unidos, Rússia e China concentram juntos cerca de 90% das ogivas nucleares existentes no mundo, segundo informações citadas pela CNN.

A discussão ocorre após o fim, em fevereiro deste ano, do tratado New START, acordo que estabelecia limites para os arsenais estratégicos dos Estados Unidos e da Rússia. Trump defende um novo entendimento que também inclua a China, que tem ampliado seu estoque de armas nucleares.

A reunião aconteceu à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Além do tema nuclear, os líderes abordaram questões de segurança internacional e conflitos em andamento.