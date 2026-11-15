Reprodução/Fuerza Aérea del Perú Papa Leão XIV voa em helicóptero da Força Aérea do Peru

O papa Leão XIV voou em um helicóptero da Força Aérea do Peru (FAP) neste sábado (14) para visitar o distrito de Santa Cruz de Succhabamba, no Peru. No destino, o pontífice cumpriu uma série de compromissos, incluindo uma missa que reuniu mais de 20 mil fiéis. A visita faz parte de uma viagem de 12 dias do líder católico pela América do Sul.









Iniciada em 06 de novembro, a agenda inclui compromissos no Uruguai, na Argentina e no Peru, com encerramento previsto para 17 de novembro, quando o pontífice retornará a Roma.

A primeira etapa ocorreu no Uruguai, entre os dias 06 e 08 de novembro, com passagens por Montevidéu, Paysandú e Florida. Depois, entre 08 e 11 de novembro, o papa esteve na Argentina, onde visitou Buenos Aires, Córdoba e Luján.

A última parte da viagem começou em 11 de novembro, no Peru. Até o dia 16, a programação prevê compromissos em Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco e Pucallpa. A agenda inclui missas, encontros com autoridades, representantes da Igreja Católica, jovens, comunidades locais e povos amazônicos.

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Agenda em Santa Cruz de Succhabamba

Para transportar o líder da Igreja Católica e sua comitiva, a Força Aérea peruana preparou uma aeronave MI-17. Segundo o Vaticano, Leão XIV deixou a base aérea de Chiclayo às 11h20 (horário de Brasília), 09h20 (hora local), e chegou ao heliponto de Santa Cruz de Succhabamba às 12h07 (harário de Brasília), 10h07 (hora local).

Depois de desembarcar, Leão XIV seguiu de carro até a Paróquia da Imaculada Conceição. No local, fez uma oração na capela do Santíssimo Sacramento e visitou a imagem do Senhor do Costado, diante da qual deixou um ramo de flores.

Na sequência, o pontífice foi até o espaço preparado para a celebração religiosa. Mais de 20 mil fiéis aguardavam sua chegada. Antes do início da missa, ele percorreu o local em um carro aberto para cumprimentar as pessoas que foram acompanhá-lo.

A celebração começou às 13h06 (horário de Brasília), 11h06 (hora local). Leão XIV pregou mensagens da Igreja Católica e ainda abordou problemas enfrentados pelos moradores da região. Entre os assuntos estavam a saída de pessoas em busca de oportunidades de trabalho em cidades maiores, a redução do número de nascimentos e a distribuição dos benefícios gerados pela exploração dos recursos naturais.

Após a missa e os cumprimentos aos fiéis, Leão XIV embarcou novamente no MI-17 às 14h50 (horário de Brasília), 12h50 (hora local), com destino à base aérea de Chiclayo.





Força Aérea preparou quatro "papacópteros"

O MI-17 faz parte de um grupo de quatro helicópteros preparados pela Força Aérea do país para transportar o pontífice durante suas visitas a cidades do interior do país.

As aeronaves foram apresentadas em 28 de outubro e receberam o nome de "Papacóptero FAP". A preparação teve como objetivo garantir o transporte de Leão XIV e de sua comitiva durante os compromissos da viagem.

A visita ao distrito de Santa Cruz de Succhabamba integra a passagem do papa pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Peru, realizada entre 6 e 17 de novembro de 2026.

A instituição informou que disponibilizou aeronaves e profissionais para garantir a segurança da viagem.

A Força Aérea do Peru coloca à disposição todos os seus recursos e pessoal para realizar esta missão com segurança, com o compromisso de levá-lo ao seu destino. Bem-vindo à sua casa, papa Leão XIV. Força Aérea do Peru.





O MI-17 é um helicóptero de fabricação russa usado em diferentes tipos de operação. Além do transporte de passageiros, pode levar cargas e prestar apoio em regiões de difícil acesso.

O modelo tem capacidade para transportar até 24 pessoas ou quatro toneladas de carga. Dependendo da quantidade de combustível e da configuração usada, consegue permanecer em voo por até três horas e meia. Também conta com equipamentos que permitem realizar operações durante o dia e à noite.