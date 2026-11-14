Reprodução Navio-tanque Atlantic Asphalt atingiu o cruzeiro fluvial American Heritage, que estava atracado havia aproximadamente duas horas

Um navio-tanque atingiu um cruzeiro que estava atracado no rio Mississippi, em Nova Orleans, nos Estados Unidos , na sexta-feira (13). A embarcação de passageiros tombou e ficou parcialmente submersa, levando pessoas a cair na água. Segundo a prefeita Helena Moreno, 32 pessoas foram encaminhadas a hospitais, sem ferimentos considerados críticos.

O Atlantic Asphalt atingiu o American Heritage, operado pela American Cruise Lines, por volta das 12h30, no horário local. De acordo com a administração do Porto de Nova Orleans, o cruzeiro havia atracado aproximadamente duas horas antes para o desembarque de passageiros.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o American Heritage inclinado junto ao cais, com pessoas ainda a bordo. Na sequência, passageiros aparecem na água usando coletes salva-vidas, enquanto a embarcação fica tombada ao lado do navio-tanque. Veja o vídeo:





Todos os passageiros e tripulantes foram localizados após a operação de resgate. Não houve registro de mortes. Em entrevista coletiva, Moreno afirmou que parte dos ocupantes começou a deixar o cruzeiro depois da colisão, mas a embarcação passou a afundar e virou antes que a retirada fosse concluída.

Como foi o resgate

O salvamento mobilizou bombeiros, policiais portuários, equipes médicas e a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Tripulações de barcos que navegavam nas proximidades também ajudaram a retirar pessoas da água. Bombeiros utilizaram escadas a partir do cais para alcançar os ocupantes.

Passageiros foram levados ao prédio administrativo do porto para avaliação médica e assistência. A prefeitura informou que trabalhava com organizações parceiras para garantir hospedagem, transporte e acesso a medicamentos aos turistas que deixaram seus pertences na embarcação.

Causa da colisão está sob investigação

A capitã Melanie Burnham, da Guarda Costeira, afirmou que os primeiros indícios apontavam para uma possível perda de controle da direção do Atlantic Asphalt. A autoridade ressaltou, porém, que a causa exata ainda não havia sido determinada.

Além da Guarda Costeira, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) anunciou uma investigação sobre o acidente.

Em comunicado divulgado neste sábado (14), a OSM Thome, responsável pela gestão do Atlantic Asphalt, confirmou a colisão e informou que o comandante comunicou imediatamente o ocorrido à Guarda Costeira. A empresa afirmou que todos os tripulantes do navio-tanque estavam em segurança e que colaborava com as autoridades.

A gestora também informou que o Atlantic Asphalt havia sido separado da embarcação de passageiros e permanecia estável, ancorado, enquanto os danos eram avaliados. O navio é registrado nas Ilhas Marshall e especializado no transporte de asfalto.

A American Cruise Lines, operadora do American Heritage, informou que passageiros e tripulantes foram evacuados e que providenciava hospedagem e assistência aos ocupantes. A companhia afirmou que mantinha contato com a Guarda Costeira e as autoridades locais.



