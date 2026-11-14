Reprodução/Peoria Police Department Ameaça de bomba foi identificada pela polícia de Peoria, nos Estados Unidos

Uma bomba encontrada em uma usina de etanol da BioUrja Renewables, na cidade de Peoria, em Illinois, nos Estados Unidos, provocou a evacuação de moradores e comerciantes da região nesta sexta-feira (13).

O caso aconteceu depois que a empresa informou à polícia que havia recebido uma ameaça de bomba. As autoridades foram acionadas por volta das 16h08 (horário de Brasília), 13h08 (hora local), e, aproximadamente uma hora depois, encontrou um pacote que poderia conter explosivos dentro da usina.

Por volta das 21h45 (horário de Brasília), 18h45 (hora local),as autoridades confirmaram que havia uma ameaça real e decidiram aumentar as medidas de segurança. A ordem de evacuação foi comunicada às 00h12 (horário de Brasília), 21h12 (hora local), quando moradores e trabalhadores receberam a orientação de deixar suas casas e estabelecimentos comerciais e evitar circular pela região.

Foi estabelecida uma área de segurança em um raio de aproximadamente 1,6 quilômetro ao redor da usina.

Buscas continuam após desativação da bomba

Mesmo depois que as equipes conseguiram desativar a bomba, as autoridades não consideram a usina segura. Os agentes precisam verificar toda a instalação antes de permitir que moradores e trabalhadores voltem à região.

Um dos principais desafios é o tamanho da usina, que ocupa aproximadamente 92,9 mil metros quadrados, área equivalente a cerca de 13 campos de futebol. O local também tem vários andares, passarelas, tubulações e diferentes espaços internos.

As equipes precisam examinar cada parte da instalação com cuidado, já que ainda existe a possibilidade de outras bombas estarem escondidas.

Na última atualização, as autoridades informaram que nenhum outro objeto suspeito foi encontrado até o momento. Mesmo assim, a evacuação continua até que toda a estrutura é inspecionada.

As autoridades não divulgaram informações sobre possíveis suspeitos nem confirmaram o motivo da ameaça.

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Escola recebe moradores retirados da área de risco

Para ajudar as pessoas retiradas da região, a polícia disponibilizou um telefone de atendimento e indicou a Manual Academy, uma escola que passou a receber quem precisava de abrigo.

Aproximadamente 75 pessoas estavam no local. A Cruz Vermelha também foi acionada para fornecer camas, alimentos e outros itens necessários durante a evacuação.

A operação mobilizou diferentes órgãos de segurança, incluindo o FBI, a polícia local, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Estadual de Illinois, o escritório do xerife do condado de Peoria e o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF).

O ATF enviou agentes, cães treinados para encontrar explosivos e profissionais especializados nesse tipo de ocorrência para ajudar nas buscas pela instalação.

Em entrevista coletiva, o agente especial responsável pelo escritório do FBI em Springfield, Ryan Presley, afirmou que a investigação busca descobrir quem fez a ameaça.

Vamos trabalhar incansavelmente para identificar o indivíduo responsável e levá-lo à Justiça. Ryan Presley, agente do FBI.









Operação provoca cancelamento de show

A Guarda Costeira dos Estados Unidos estabeleceu uma área de segurança no rio Illinois, entre os quilômetros fluviais 160 e 164, e proibiu a passagem de barcos pelo trecho.

Um show de música country que reuniria aproximadamente 2 mil pessoas também foi cancelado. Segundo o chefe de polícia de Peoria, Brad Dixon, os organizadores tomaram a decisão depois de receber informações sobre a localização da bomba, antes mesmo de as autoridades concluírem a avaliação do risco.

Outros eventos programados para a cidade também passaram a ser acompanhados pelas equipes de segurança.