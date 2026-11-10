Eddyduende / PxHere Invasão da costa brasileira pelo peixe-leão preocupa ambientalistas

O peixe-leão, espécie venenosa originária do Mar Vermelho, está avançando pelo Mar Adriático e pode estar começando a se reproduzir na costa da Croácia. Entre junho de 2024 e janeiro de 2025, pesquisadores registraram 122 ocorrências confirmadas do animal, principalmente nas ilhas de Lastovo e Vis e na região de Dubrovnik.

O alerta ganhou força após cientistas identificarem ovos em algumas fêmeas capturadas na região no início de novembro. A descoberta indica que a espécie pode ter potencial reprodutivo no Adriático. Ainda não há, porém, confirmação de que os ovos tenham resultado em filhotes capazes de sobreviver no ambiente.

A expansão preocupa pesquisadores porque o peixe-leão é um predador voraz, alimenta-se de peixes e crustáceos nativos e pode provocar desequilíbrios nos ecossistemas marinhos por não ter predador.

Espécie venenosa já foi registrada 122 vezes

Os registros foram reunidos pelo Instituto de Oceanografia e Pesca de Split, na Croácia. A concentração de avistamentos nas ilhas de Lastovo e Vis e nas proximidades de Dubrovnik indica que o animal já ocupa diferentes áreas da costa croata.

Reprodução / Pexels Peixe-leão: quase mil animais venenosos são capturados na Bahia

O peixe-leão possui espinhos venenosos nas nadadeiras dorsal, anal e pélvica. O contato pode provocar dor intensa e outros sintomas, o que exige cuidados durante a captura e o manuseio.

A espécie também apresenta características que facilitam sua adaptação a novos ambientes, como dieta variada, capacidade reprodutiva elevada e facilidade de dispersão pelas correntes marítimas.

Ovos em fêmeas acendem alerta

A identificação de ovos em exemplares fêmeas é um dos principais sinais observados pelos pesquisadores. A descoberta sugere que o peixe-leão pode encontrar condições para se reproduzir no Adriático.

Apesar disso, os cientistas ainda não confirmaram a reprodução bem-sucedida na região. Também não há evidências suficientes de que filhotes tenham sobrevivido e formado uma população estabelecida.

A diferença é importante para avaliar o avanço da espécie. A presença de animais adultos pode estar relacionada à chegada de indivíduos vindos de outras áreas do Mediterrâneo, enquanto a reprodução local indicaria uma nova etapa de colonização.

Como o peixe-leão chegou ao Mediterrâneo?

Originário do Mar Vermelho, o peixe-leão chegou ao Mediterrâneo pelo Canal de Suez. O fenômeno faz parte de um processo conhecido como migração lessepsiana, que permite a espécies do Mar Vermelho alcançarem o Mediterrâneo.

O aquecimento das águas também favorece a expansão para regiões mais ao norte. Com temperaturas mais elevadas, áreas antes menos adequadas podem se tornar favoráveis à sobrevivência do animal.

A combinação de condições ambientais, reprodução acelerada e disponibilidade de alimento facilita a ocupação de novos territórios.

Impacto ambiental ainda precisa ser medido

O peixe-leão se alimenta de peixes pequenos e crustáceos, incluindo espécies nativas. Em regiões onde se estabeleceu, a presença do predador pode alterar a composição da fauna e pressionar populações de animais locais.

Ray Harrington/Unsplash Peixe-leão

No Adriático, entretanto, ainda não existem dados suficientes para calcular a dimensão dos impactos ambientais. Pesquisadores ressaltam que a falta de evidências conclusivas de danos não significa que eles não estejam ocorrendo.

O monitoramento é considerado fundamental para identificar as áreas mais afetadas e avaliar possíveis mudanças nos ecossistemas.

Remoção substitui tentativa de erradicação

A erradicação completa do peixe-leão no Adriático é considerada pouco realista. Como o mar é um ambiente aberto, novos exemplares podem chegar a regiões onde a espécie já foi removida.

Por isso, a estratégia envolve monitoramento contínuo e captura direcionada, principalmente em áreas marinhas protegidas e ambientes considerados sensíveis.

Mergulhadores, pescadores e moradores são incentivados a comunicar avistamentos, informando a localização, a data, a profundidade e a quantidade de animais encontrados.

No arquipélago de Pakleni, uma ação de monitoramento e remoção já foi realizada em parceria com a associação Hippocampus.

Croácia organiza resposta contra espécie invasora

A Croácia também desenvolve o projeto Strengthening National Capacity for Lionfish Control (Croatia), apoiado pelo programa IUCN Save Our Species.

A iniciativa reúne mergulhadores, pescadores submarinos, pesquisadores e gestores de áreas protegidas para estruturar um sistema permanente de acompanhamento e controle do peixe-leão.