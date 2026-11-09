Reprodução/redes sociais Mojtaba Khamenei, filho do falecido líder supremo do Irã, Ali Khamenei

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta segunda-feira (09) que o país deve buscar uma saída diplomática para a guerra com os Estados Unidos e encerrar o período de tensão que classificou como uma situação de "nem guerra, nem paz".

Segundo o chefe de Estado, o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, orientou o governo a resolver o impasse com diálogo, sem abrir mão dos direitos do país.

Nosso querido líder disse para acabar com a situação de nem guerra, nem paz. Masoud Pezeshkian, presidente do Irã.





A declaração foi feita durante uma cerimônia em comemoração aos 72 anos da empresa Iran Dairy Industries. Na ocasião, Pezeshkian defendeu que o Irã negocie uma solução para o conflito, mas deixou claro que não aceitará ameaças, pressões ou decisões impostas por outras nações.

Pezeshkian ainda defendeu que o governo concentre esforços na busca por um acordo, em vez de manter o discurso voltado à possibilidade de novos confrontos militares. Para ele, é possível negociar sem que o país precise abrir mão de sua dignidade ou de seus interesses.

Durante o pronunciamento, Pezeshkian também recordou sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando declarou que o Irã estava disposto a negociar com base na justiça e em condições de igualdade. Segundo ele, buscar uma solução diplomática continua sendo a posição do governo, desde que os direitos iranianos sejam respeitados.

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Além da questão militar e diplomática, Pezeshkian relacionou a busca por uma solução para o conflito aos problemas enfrentados pela população iraniana. Ele afirmou que o governo não pode deixar em segundo plano questões como desemprego, falta de renda e dificuldades para comprar alimentos e medicamentos.

Não posso aceitar que, em nosso país, algumas pessoas passem a noite com fome. Masoud Pezeshkian, presidente do Irã.









Trump defende ofensiva contra o Irã

As declarações de Pezeshkian acontecem em meio à continuidade do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Na última quarta-feira (04), o presidente estadunidense Donald Trump reconheceu que a guerra teve impacto no resultado das eleições de meio de mandato dos EUA, mas voltou a defender a decisão de iniciar a ofensiva militar.

Eles não gostaram da guerra. Não gostaram do fato de a gasolina ter subido, já que eu a mantinha em um patamar baixo, e existe, por incrível que pareça, uma aversão enorme a Israel. Donald Trump, em entrevista à CBS News.





Na ocasião, Trump afirmou que a operação, iniciada nove meses antes, "valeu a pena". Como justificativa, alegou que a ação era necessária para impedir que o governo iraniano desenvolvesse armas nucleares.