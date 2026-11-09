Reprodução/X Pedro Alliana foi eleito novo presidente do Paraguai após o impeachment de Santiago Penã

Três dias depois de assumir a Presidência do Paraguai, Pedro Alliana pediu nesta segunda-feira (09) que ministros, secretários e outras autoridades do governo renunciem de seus cargos. A medida faz parte de um plano para reorganizar a administração pública e definir uma nova composição para o alto escalão do governo.

Instruí o ministro secretário geral e chefe do Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar aos ministros, secretários e máximas autoridades do Estado que ocupam cargos de confiança que coloquem seus cargos à disposição. Pedro Alliana, presidente do Paraguai.









Ficam de fora os dirigentes que têm mandato com prazo determinado por lei, dependem da aprovação de outros órgãos para assumir ou deixar suas funções ou só podem ser afastados em situações específicas previstas na legislação.

O documento também esclarece que o pedido não significa uma demissão imediata. Os atuais ocupantes dos cargos devem continuar trabalhando normalmente enquanto o governo define os próximos passos.

Segundo Alliana, a iniciativa busca melhorar a organização e a coordenação entre os diferentes órgãos públicos. O presidente também afirmou que pretende tornar a administração mais eficiente e concentrar os esforços nas principais necessidades da população, sem prejudicar o funcionamento dos serviços públicos.

Crise política levou à mudança na Presidência

Alliana assumiu o comando do Paraguai na sexta-feira (06), depois que o Congresso aprovou o impeachment de Santiago Peña. O então presidente foi acusado de conflito de interesses por sua relação com o grupo empresarial responsável pelo Banco Ueno.

A crise começou com os problemas financeiros do banco digital, que tem cerca de 2,9 milhões de clientes no país. A instituição passou a ser investigada por possíveis irregularidades depois que uma revisão de seus balanços revelou que sua capacidade de pagar as próprias dívidas havia caído para menos da metade do nível mínimo exigido por lei.

A intervenção do Banco Central deixou clientes e instituições públicas sem acesso ao dinheiro que mantinham no banco, aumentando a pressão sobre o governo.

No mesmo dia em que perdeu o cargo, Peña foi preso em sua residência, em Assunção, capital do país.

Como ocupava a Vice-Presidência, Alliana assumiu o comando do Executivo. Durante o discurso de posse, prometeu indenizar os cidadãos prejudicados pela crise financeira. "Não os abandonaremos", afirmou.

Apesar da saída de Peña, a mudança na Presidência não representa uma troca do grupo político que governa o Paraguai. Alliana também pertence à Associação Nacional Republicana (ANR), conhecida como Partido Colorado, que tem uma longa trajetória no comando do país.





Veja abaixo o comunicado do ministro secretário-geral e chefe do Gabinete Civil, Rolando de Barros, na íntegra:

"Aos senhores ministros e às senhoras ministras do Poder Executivo; aos secretários e às secretárias executivos com status de ministro; aos presidentes e às máximas autoridades de órgãos autônomos, autárquicos e descentralizados, instituições financeiras públicas e empresas estatais, desde que ocupem cargos de confiança.

Dirijo-me a vocês, por determinação de Sua Excelência, o senhor presidente da República, Pedro Alliana, para solicitar que coloquem seus cargos à disposição, com o objetivo de coordenar as ações do governo de maneira mais eficiente nesta nova etapa.

Esta solicitação abrange exclusivamente as altas autoridades que ocupam cargos de confiança, conforme os termos da Lei nº 7.445/2025, “Sobre a Função Pública e o Serviço Civil”. Ou seja, são cargos de livre nomeação e exoneração, cuja escolha e cujo afastamento dependem de decisão do Poder Executivo.

O pedido também se estende às máximas autoridades dos órgãos e entidades do Estado que fazem parte da estrutura do Poder Executivo, conforme o artigo 25 da Lei nº 7.278/2024, “Que regulamenta a Organização Administrativa do Estado”. Nesse caso, estão incluídas as instituições cujos dirigentes são nomeados diretamente pelo presidente da República, sem a participação de outros órgãos constitucionais.

Ficam de fora as autoridades cuja nomeação ou afastamento depende de um prazo de mandato estabelecido por lei, da aprovação ou da participação de outro órgão do Estado. Também não são abrangidos os dirigentes que, de acordo com as leis que regulamentam suas instituições, só podem ser afastados quando houver motivos específicos previstos na legislação.

Esta solicitação não implica qualquer interrupção no exercício de suas funções. Por isso, pedimos que sejam tomadas as medidas necessárias para garantir a continuidade normal das atividades das instituições, conforme as disposições da Circular PR/GC/2026/05379.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus mais distintos cumprimentos."