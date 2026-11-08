Reprodução/Instagram @bigwaterguy Mergulhador captura possível atum-rabilho recorde de 340 kg

Um mergulhador norte-americano acredita ter capturado um atum-rabilho que pode representar um recorde mundial da modalidade. O peixe, pescado com um arpão na Turquia, mede 2,82 metros e tem peso estimado entre 318 e 340 quilos.

Vlad Siryk, que também produz conteúdo para o YouTube, registrou a captura em vídeo durante uma viagem com outros mergulhadores que conheceu pela internet. O episódio aconteceu no primeiro dos quatro dias da expedição.





Para atrair os grandes predadores, o grupo utilizou peixes menores como isca, uma estratégia que busca chamar a atenção de exemplares maiores, que costumam permanecer em regiões mais profundas do oceano. Depois de espalhar as iscas, os mergulhadores esperaram entre uma e duas horas antes de iniciar o mergulho, para evitar assustar os animais.

A captura foi feita com um arpão, equipamento que dispara uma haste em alta velocidade. Na ponta, uma pequena peça móvel se abre depois de atravessar o peixe, dificultando que ele escape.

Mergulhador não imaginava tamanho do peixe

No momento do disparo, Siryk acreditava que o atum-rabilho pesava entre 80 e 90 quilos. A percepção mudou durante a tentativa de levar o animal até a superfície, quando a dificuldade para transportá-lo indicou que poderia ser muito maior.

Segundo o mergulhador, a distância também influenciou sua avaliação. Ele acredita que estava a cerca de cinco metros do peixe quando disparou e que, visto de longe, o animal parecia menor do que realmente era.

A dimensão só ficou evidente quando o grupo conseguiu colocar o atum-rabilho na embarcação. Um dos participantes da expedição reagiu à captura dizendo: “Isso é um recorde”. Em seguida, afirmou: “Ninguém pescou um maior do que esse”.

Após atingir o peixe, os mergulhadores passaram mais de uma hora tentando levá-lo à superfície. Todo o processo foi registrado no vídeo publicado por Siryk.





Ao comentar a experiência, o youtuber disse que, apesar de já ter vivido outras situações de adrenalina, a captura do atum-rabilho foi inesquecível.

“Eu sou sortudo o suficiente de ter vivido muitas experiências legais na vida e de viver as atividades com mais adrenalina que o planeta tem para oferecer. Mas essa experiência é algo que eu nunca vou esquecer. Algo sobre estar fisgado a um atum-rabilho gigante que você acabou de filmar, e que está te sacudindo violentamente em pleno oceano. Essa é uma experiência que eu nunca vou conseguir colocar em palavras”, relatou.