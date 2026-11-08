Eddyduende / PxHere Invasão da costa brasileira pelo peixe-leão preocupa ambientalistas





Mais de 36 mil peixes-leão foram retirados do mar durante uma operação que mobilizou centenas de mergulhadores na Flórida, nos Estados Unidos.

Ao todo, 533 participantes capturaram 36.187 exemplares em 1.468 mergulhos. O resultado foi registrado na edição de 2026 do Lionfish Challenge, competição organizada pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida.

O número de animais retirados superou em mais de 5 mil o resultado da edição anterior.

No Brasil, o animal já foi registrado no litoral de Fernando de Noronha e em diferentes pontos do mar da Bahia.

Por que o peixe-leão preocupa?

Nativo da região do Indo-Pacífico, o peixe-leão se espalhou pelo oceano Atlântico e passou a ameaçar ecossistemas marinhos. O animal se alimenta de peixes menores, incluindo espécies nativas, e pode reduzir populações locais quando se estabelece em determinada região.

Outro fator que dificulta o controle é sua capacidade de reprodução. As fêmeas podem liberar dezenas de milhares de ovos em intervalos curtos, favorecendo o crescimento acelerado da população.

O peixe também possui espinhos venenosos. O contato pode provocar dor intensa e outros sintomas, por isso a captura e o manuseio exigem equipamentos e cuidados específicos.

Competição premia quem captura mais exemplares

O Lionfish Challenge reúne mergulhadores recreativos e comerciais em uma disputa para retirar o maior número possível de animais. Na edição de 2026, Hunter Ledbetter, do condado de Monroe, capturou 1.541 peixes e recebeu o título de “Rei do Peixe-Leão”.

Na categoria feminina, Helen Rodney, do condado de Broward, ficou em primeiro lugar, com 1.488 exemplares.

Além de reduzir a presença da espécie invasora, a iniciativa incentiva o consumo da carne do peixe-leão. Apesar dos espinhos venenosos, a carne pode ser consumida quando o animal é manipulado e preparado corretamente.

Como o peixe-leão chegou ao Atlântico?

Originário do Indo-Pacífico, o peixe-leão foi introduzido em águas do Atlântico e se espalhou pelo Caribe e pelo Golfo do México. O primeiro registro da espécie na Flórida ocorreu em 1985.

Sem predadores naturais em quantidade suficiente para controlar sua população nas áreas invadidas, o animal encontrou condições favoráveis para se reproduzir e ocupar novos ambientes.