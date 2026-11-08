Reprodução / Instagram Publicação da filha de Santiago Peña













A filha do ex-presidente do Paraguai Santiago Peña, Constanza Peña, virou alvo de uma mobilização de estudantes da Universidade Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. Integrantes da comunidade acadêmica passaram a pedir que a instituição expulse a jovem após a circulação de uma foto em que ela aparece usando uma camiseta com a frase “Tax The Poor”, que significa “Taxem os pobres”.

As manifestações foram publicadas na página Columbia Confessions, vinculada a estudantes da universidade. Mensagens anônimas questionam a permanência de Constanza na instituição e afirmam que a frase estampada na roupa demonstra desprezo pela população de baixa renda.

Um dos textos afirma que permitir que uma estudante que exibe publicamente esse tipo de mensagem represente a comunidade acadêmica prejudicaria a reputação e os valores da universidade. Outros usuários também criticaram a publicação e cobraram uma resposta da instituição.

Até o momento, não há indicação de que a Universidade Columbia tenha aberto um processo formal de expulsão. Os pedidos partem de estudantes e usuários nas redes sociais.

Foto provocou reação em meio à crise do Ueno Bank

A polêmica ganhou força por causa do momento político e financeiro vivido pelo Paraguai. O pai de Constanza, Santiago Peña, foi destituído da Presidência e é investigado no caso Ueno Bank, que envolve suspeitas de irregularidades na gestão e na aplicação de recursos.

A crise da instituição financeira atingiu milhões de clientes e provocou questionamentos sobre o uso de dinheiro público e a relação entre integrantes do governo e o banco.

Família afirma que foto é antiga

Segundo o jornal paraguaio Extra, pessoas próximas a Constanza afirmaram que a fotografia não é recente. A imagem teria sido publicada originalmente quando ela tinha 18 anos, em 2022.

A jovem, atualmente com 21 anos, estuda Economia Financeira e História na Universidade Columbia. A instituição ainda não havia se manifestado sobre os pedidos de expulsão divulgados nas redes sociais.