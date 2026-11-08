Avião atinge caminhonete durante pouso de emergência em rodovia na Flórida, nos EUA
Reprodução/redes sociais
Avião atinge caminhonete durante pouso de emergência em rodovia na Flórida, nos EUA

Um avião de pequeno porte colidiu com uma caminhonete durante um pouso de emergência em uma rodovia da Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo (8).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave aparece voando em baixa altitude antes de iniciar o pouso na pista da rodovia. Durante a manobra, uma das asas atingiu a traseira de uma caminhonete que trafegava no mesmo sentido.


As imagens também mostram diversos veículos circulando pelo trecho no momento da ocorrência. Apesar do impacto, a caminhonete não aparentou sofrer grandes danos e continuou em movimento. A aeronave também conseguiu prosseguir pela pista após a colisão.

De acordo com informações divulgadas pelo gabinete do xerife do Condado de Lee, dois pilotos estavam a bordo do avião quando a aeronave começou a apresentar problemas mecânicos. Diante da situação, o piloto decidiu realizar um pouso de emergência na Bayshore Road, em Fort Myers.

Apesar da colisão, ninguém ficou ferido.

Avião Cessna 172 fez um pouso de emergência na Bayshore Road em Fort Myers, Flórida
Reprodução/Lee County Sheriff’s Office
Avião Cessna 172 fez um pouso de emergência na Bayshore Road em Fort Myers, Flórida


Segundo o New York Post, o avião teria decolado de Sebring, também na Flórida, por volta das 11h (horário local). Cerca de 50 minutos depois, o piloto precisou realizar o pouso de emergência.

As causas da ocorrência serão investigadas pela Administração Federal de Aviação (FAA).

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