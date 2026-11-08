Reprodução/redes sociais Avião atinge caminhonete durante pouso de emergência em rodovia na Flórida, nos EUA

Um avião de pequeno porte colidiu com uma caminhonete durante um pouso de emergência em uma rodovia da Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo (8).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave aparece voando em baixa altitude antes de iniciar o pouso na pista da rodovia. Durante a manobra, uma das asas atingiu a traseira de uma caminhonete que trafegava no mesmo sentido.

🚨Pilot Manoeuvres Emergency Touchdown on Busy Florida Highway He drives that plane better than half the automobile drivers on the road. 😂 📍NORTH FORT MYERS, Fla. Traffic ground to an unexpected halt on Bayshore Road today after a single engine aircraft was forced into a sudden emergency touchdown on the busy roadway near the Interstate 75 overpass. A Cessna 172D Skyhawk carrying two pilots clipped an eastbound pickup truck during a dramatic emergency highway landing in North Fort Myers on Saturday. The plane reported engine trouble around 11:45 a.m. after taking off from Sebring. Incredibly, neither the pilots nor the truck driver sustained any injuries. Investigators report that the aircraft identified through FAA records as a 1963 Cessna 172D bearing tail number N2905U and registered out of Bonita Springs experienced a sudden mechanical failure while aloft, forcing the two individuals on board to attempt an off field landing. ​Dashcam and eyewitness perspectives from motorists driving past the scene captured the dramatic aftermath, showing the white land blue aircraft safely guided to the shoulder alongside the multi lane divided highway amidst normal daytime traffic. ​Local first responders, including LCSO deputies and Florida Department of Transportation crews, promptly secured the area, causing temporary eastbound lane reductions while the aircraft was successfully cleared from the road and relocated nearby. ​The Federal Aviation Administration (FAA) has assumed control of the ongoing investigation to determine the exact mechanical root cause of the in flight emergency. ​#NorthFortMyers #FloridaNews #AviationNews #BreakingNews #LeeCounty #TrafficAlert 🎥Danny Roldan — Amy Leigh (@IAmyLeigh) November 8, 2026





As imagens também mostram diversos veículos circulando pelo trecho no momento da ocorrência. Apesar do impacto, a caminhonete não aparentou sofrer grandes danos e continuou em movimento. A aeronave também conseguiu prosseguir pela pista após a colisão.

De acordo com informações divulgadas pelo gabinete do xerife do Condado de Lee, dois pilotos estavam a bordo do avião quando a aeronave começou a apresentar problemas mecânicos. Diante da situação, o piloto decidiu realizar um pouso de emergência na Bayshore Road, em Fort Myers.

Apesar da colisão, ninguém ficou ferido.

Reprodução/Lee County Sheriff’s Office Avião Cessna 172 fez um pouso de emergência na Bayshore Road em Fort Myers, Flórida





Segundo o New York Post, o avião teria decolado de Sebring, também na Flórida, por volta das 11h (horário local). Cerca de 50 minutos depois, o piloto precisou realizar o pouso de emergência.

As causas da ocorrência serão investigadas pela Administração Federal de Aviação (FAA).