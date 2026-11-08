Um avião de pequeno porte colidiu com uma caminhonete durante um pouso de emergência em uma rodovia da Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo (8).
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave aparece voando em baixa altitude antes de iniciar o pouso na pista da rodovia. Durante a manobra, uma das asas atingiu a traseira de uma caminhonete que trafegava no mesmo sentido.
As imagens também mostram diversos veículos circulando pelo trecho no momento da ocorrência. Apesar do impacto, a caminhonete não aparentou sofrer grandes danos e continuou em movimento. A aeronave também conseguiu prosseguir pela pista após a colisão.
De acordo com informações divulgadas pelo gabinete do xerife do Condado de Lee, dois pilotos estavam a bordo do avião quando a aeronave começou a apresentar problemas mecânicos. Diante da situação, o piloto decidiu realizar um pouso de emergência na Bayshore Road, em Fort Myers.
Apesar da colisão, ninguém ficou ferido.
Segundo o New York Post, o avião teria decolado de Sebring, também na Flórida, por volta das 11h (horário local). Cerca de 50 minutos depois, o piloto precisou realizar o pouso de emergência.
As causas da ocorrência serão investigadas pela Administração Federal de Aviação (FAA).