Reprodução/Governo do Paraguai Presidente paraguaio, Santiago Peña, está envolvido no escândalo do Banco Ueno





O ex-presidente do Paraguai Santiago Peña prestou depoimento ao Ministério Público neste sábado (07), em Assunção, um dia depois de sofrer impeachment e ser colocado em prisão domiciliar. Ele é investigado por suspeitas de irregularidades relacionadas à crise do banco digital Ueno Bank, que provocou uma turbulência política e financeira no país.

Peña deixou a instalação militar onde passou a noite e chegou à sede da Procuradoria-Geral pouco depois das 11h, no horário de Brasília. A transferência para o local ocorreu após ele ser retirado de sua residência, onde estava em prisão domiciliar, por causa de protestos de manifestantes que exigiam sua transferência para uma prisão comum.

Após o depoimento, as autoridades devem decidir se o ex-presidente retornará à unidade militar. O Ministério Público também analisa as provas para definir quais acusações serão formalizadas contra ele.

Quais crimes são investigados?

A apuração envolve suspeitas de lesão de confiança, tráfico de influência e administração em proveito próprio. O procurador Christian Benítez afirmou que os investigadores vão analisar os elementos reunidos antes de apresentar uma eventual acusação formal.

Peña nega ter cometido irregularidades. Ele é apontado como ex-investidor do grupo controlador do Ueno Bank e, em 2023, nomeou Carlos Carvallo Spalding, então executivo ligado à instituição financeira, para comandar o Banco Central do Paraguai.

Carvallo também foi intimado a prestar depoimento neste sábado. O ex-presidente do Banco Central permanece detido e é investigado no mesmo contexto.

Crise do Ueno Bank derrubou governo

A crise começou após o Banco Central do Paraguai identificar problemas de solvência no Ueno Bank e iniciar um processo de intervenção na instituição. A medida deixou cerca de 3 milhões de clientes sem acesso aos próprios recursos e provocou protestos no país.

O banco administrava aproximadamente US$ 850 milhões em recursos públicos, incluindo valores ligados ao Instituto de Previdência Social. O caso levantou suspeitas sobre operações de crédito com empresas relacionadas ao grupo controlador e possíveis conflitos de interesse.

Peña anunciou sua renúncia na quinta-feira (05), mas o processo de impeachment continuou. Na sexta-feira (06), o Senado aprovou sua destituição por 44 votos favoráveis. O então vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país e prometeu medidas para ressarcir os clientes afetados pela crise financeira.