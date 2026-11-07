Reprodução/Administração de Estradas da Voivodia de Katowice Ponte destruída na 2ª Guerra será reconstruída após 81 anos

Após 81 anos, uma ponte destruída durante a Segunda Guerra Mundial está sendo reconstruída sobre o rio Oder, nas proximidades da cidade de Racibórz, no sul da Polônia. A estrutura está em fase final de construção e tem previsão de conclusão para o início de 2027.

A nova ponte substituirá a travessia por balsa utilizada há décadas no local e fará a ligação de um trecho da Rodovia Voivodal 421, entre as localidades de Grzegorzowice e Ciechowice.

O empreendimento tem custo estimado em 350,8 milhões de zlotys, o equivalente a aproximadamente R$ 500 milhões na cotação atual.

Ponte foi destruída durante a Segunda Guerra

Uma estrutura já existia no local desde aproximadamente 1870, mas foi destruída em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, tropas alemãs teriam explodido a ponte para tentar atrasar o avanço do Exército Vermelho, que se deslocava em direção ao oeste europeu.

Desde então, a travessia passou a depender de uma balsa, que apresenta limitações operacionais. A circulação das embarcações pode ser prejudicada pelas condições do rio Oder, especialmente quando o nível da água está muito baixo.

A balsa também opera em horários restritos. De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, entre 1º de outubro e 31 de maio, o serviço funciona das 6h às 17h30 nos dias úteis e das 9h30 às 17h aos domingos.

Como será a nova ponte

A estrutura terá 633,6 metros de extensão, distribuídos em 13 vãos com alturas variando entre 40 e 50 metros. O projeto também contempla rotatórias, calçadas, ciclovias, passagens para pedestres, pontos de ônibus e iluminação pública.

A execução está sob responsabilidade da empresa STRABAG Infrastruktura Południe. O contrato foi assinado em janeiro de 2024, com prazo de 36 meses para a conclusão dos trabalhos.

O financiamento ultrapassa 270 milhões de zlotys e vem, em parte significativa, do Fundo Governamental para o Desenvolvimento Rodoviário. O custo total do empreendimento está estimado em 350,8 milhões de zlotys.

A previsão é que a obra seja entregue nas primeiras semanas de 2027.