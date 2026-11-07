Reprodução/Nexco Vista da Tokyo Bay Aqua-Line, do lado de Kisarazu

Com 15,1 km de extensão, a Tokyo Bay Aqua-Line é uma das obras de engenharia mais promissoras do Japão. A rodovia atravessa a Baía de Tóquio e combina dois tipos de estrutura: uma ponte sobre o mar e um túnel construído sob o leito da baía. A ligação conecta as cidades de Kawasaki, na província de Kanagawa, e Kisarazu, em Chiba, reduzindo um percurso que antes exigia cerca de 100 quilômetros de deslocamento pela costa.

Ao iniciar a travessia pelo lado de Kisarazu, o motorista percorre uma ponte de aproximadamente 4,4 km. Ao final do trecho, encontra uma estrutura que parece um navio de cruzeiro de cinco andares construído no meio do mar.

Reprodução/Nexco Ilha artificial de Umihotaru





O edifício, no entanto, é a ilha artificial de Umihotaru, que funciona como ponto de conexão entre a ponte e o túnel. Depois de atravessá-la, o motorista segue por uma pista que desce em direção ao fundo da baía e entra em um túnel submarino de aproximadamente 9,5 km, que conduz até Kawasaki.

A estrutura é dividida entre a ponte, no lado de Kisarazu, e o túnel, no lado de Kawasaki. Juntas, as duas partes formam uma ligação de 15,1 quilômetros, inaugurada em dezembro de 1997.

Ilha de Umihotaru

Reprodução/Nexco Ilha artificial de Umihotaru





Em japonês, Umihotaru significa “vaga-lume do mar”. A ilha artificial foi construída justamente para conectar os dois trechos da rodovia e abriga uma área de descanso que também se tornou atração turística.

Com cinco andares, o complexo reúne mirantes, restaurantes e lojas. Os três pavimentos inferiores são destinados ao estacionamento, com capacidade para aproximadamente 500 carros e caminhões. Nos andares superiores, os visitantes encontram espaços de alimentação e observação da paisagem da Baía de Tóquio.

A estrutura oferece uma vista panorâmica da região, com possibilidade de observar cidades como Yokohama e Tóquio, além de acompanhar a movimentação de embarcações.

Construção da Tokyo Bay Aqua-Line

Reprodução/Nexco Passagem de evacuação da Tokyo Bay Aqua-Line





A ideia de construir uma ligação entre as duas margens da Baía de Tóquio começou a ser estudada em abril de 1966. Os trabalhos de construção, por sua vez, tiveram início em maio de 1989 e foram concluídos em abril de 1997. A rodovia foi aberta ao tráfego em 18 de dezembro daquele ano.

Durante as obras, os engenheiros precisaram enfrentar desafios relacionados às características do fundo do mar, como o solo pouco resistente e a elevada pressão da água. O túnel foi escavado a aproximadamente 60 metros de profundidade, com o auxílio de uma das maiores máquinas de perfuração já utilizadas na época.

O empreendimento também exigiu soluções para a circulação de embarcações, a resistência das estruturas e a segurança da rodovia diante das condições naturais da região.

Segundo o Japan Atlas, o custo total da construção foi de 1,44 trilhão de ienes. Em uma conversão aproximada pela cotação de 7 de novembro de 2026, o valor corresponde a cerca de R$ 50,1 bilhões. A estimativa considera o câmbio atual, sem atualização pela inflação ou comparação do poder de compra entre os períodos.

Por que a rodovia não é inteiramente uma ponte?

A combinação entre ponte e túnel foi uma solução de engenharia para lidar com as características da Baía de Tóquio. A região possui rotas marítimas utilizadas por embarcações de grande porte, o que exige espaço livre para a navegação.

No trecho próximo à ilha de Umihotaru, por exemplo, a ponte foi projetada com vãos e altura suficientes para permitir a passagem de navios de aproximadamente 2 mil toneladas. Essa exigência influencia diretamente o desenho e a complexidade da estrutura.

Já no lado de Kawasaki, a opção pelo túnel permitiu que a rodovia passasse sob a área marítima. A construção, entretanto, também apresentou dificuldades: o solo submarino pouco resistente e a pressão da água exigiram técnicas específicas de escavação e reforço.

Dessa maneira, a obra combinou diferentes soluções estruturais para atravessar a baía e manter a circulação de embarcações.

Pedágio muda conforme o horário

Além da estrutura incomum, a Tokyo Bay Aqua-Line também chama atenção pelo sistema de cobrança de pedágio. Desde julho de 2023, a rodovia passa por um experimento de tarifas variáveis por horário, com o objetivo de reduzir os congestionamentos registrados principalmente aos sábados, domingos e feriados.

A partir de abril de 2025, o modelo passou a contemplar os dois sentidos da rodovia, com valores diferentes de acordo com o horário e a direção da viagem. A medida é aplicada a veículos equipados com o sistema eletrônico ETC.

Para carros comuns, por exemplo, a tarifa no sentido Kisarazu–Kawasaki varia de 400 a 1.600 ienes. O valor mais alto é cobrado entre 13h e 19h, período de maior concentração de veículos no sentido de retorno à região metropolitana de Tóquio.

Já no sentido contrário, de Kawasaki para Kisarazu, a tarifa varia entre 400 e 1.000 ienes. O maior valor é aplicado entre 5h e 7h.

A experiência foi prorrogada até 31 de março de 2027. Segundo as autoridades japonesas, os primeiros resultados indicaram melhora na distribuição do tráfego, mas o modelo ainda precisa passar por novas avaliações.

Nos dias úteis, permanece o desconto de 800 ienes para carros comuns equipados com ETC, mantido até março de 2028.