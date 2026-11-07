Reprodução Avião indiano





A Índia bateu um recorde mundial ao pousar um avião militar de transporte pesado a 4.154 metros de altitude em uma região próxima à fronteira com a China. A operação foi realizada com um Ilyushin IL-76MD da Força Aérea Indiana na base aérea de Nyoma, em Ladakh, no Himalaia.

O feito estabelece o recorde de pouso em maior altitude para esse modelo de aeronave. A base fica a aproximadamente 25 quilômetros da Linha de Controle Real (LAC), fronteira disputada entre Índia e China.

A operação demonstra a capacidade indiana de transportar tropas, equipamentos pesados e suprimentos para uma das regiões mais difíceis de operar militarmente no mundo.

Por que o pouso é tão difícil?

Pousar uma aeronave de grande porte a mais de 4 mil metros de altitude representa um desafio técnico. Nessas condições, o ar é menos denso, o que reduz a sustentação das asas e prejudica o desempenho dos motores.

Isso exige maior velocidade para manter o avião no ar e aumenta a distância necessária para pousar e decolar. As condições também exigem precisão da tripulação, especialmente em uma pista cercada pelas montanhas do Himalaia.

O IL-76MD é um avião militar de transporte pesado de origem russa. Conhecido como Gajraj na Força Aérea Indiana, o modelo tem quatro motores e pode transportar dezenas de toneladas de carga, incluindo tropas, veículos blindados e equipamentos militares.

Base fica perto da fronteira com a China

A base de Nyoma está localizada no leste de Ladakh, região estratégica marcada por disputas territoriais entre Índia e China. Os dois países mantêm tropas na área e reforçaram sua presença militar após confrontos registrados em 2020.

A instalação foi modernizada nos últimos anos. A Organização de Estradas de Fronteira da Índia construiu uma pista de 2,7 quilômetros para permitir a operação de aeronaves militares na região.

A base foi colocada em operação em novembro de 2025, inicialmente preparada para receber aviões menores. A chegada do IL-76MD demonstra que a estrutura também pode receber uma categoria mais pesada de aeronave.

Com isso, a Índia ganha novas possibilidades para transportar equipamentos e reforçar suas posições militares no Himalaia, onde estradas podem ficar bloqueadas pela neve e por condições climáticas adversas.

Índia já realizou pousos em altitudes ainda maiores

O recorde anunciado pela Força Aérea Indiana é específico para o modelo IL-76. Outros aviões militares já pousaram em altitudes superiores na região.

Em 2013, um C-130J Super Hercules pousou na pista de Daulat Beg Oldie, também em Ladakh, a aproximadamente 5.064 metros de altitude. A operação estabeleceu um recorde para aquele modelo.

A diferença é que o IL-76 é um avião de transporte estratégico mais pesado, projetado para levar grandes cargas. A capacidade de operar em Nyoma amplia o alcance logístico da Índia em uma região próxima à fronteira chinesa.



