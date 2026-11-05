Reprodução Torres do Master e do Ueno Bank

O Ueno Bank, instituição financeira digital do Paraguai que chegou a reunir quase 3 milhões de clientes, provocou uma crise no sistema financeiro paraguaio e passou a ser comparado ao do Banco Master, liquidado no Brasil em novembro de 2025. O caso culminou na renúncia do presidente do país, Santiago Peña, nesta quinta-feira (05)

O Ueno entrou em processo de resolução no dia 2 de novembro após o Banco Central do país identificar problemas de capital e operações de crédito com empresas ligadas ao grupo controlador.

Segundo o Banco Central do Paraguai, o índice de solvência do banco estava abaixo da metade do mínimo exigido pela legislação. A medida permite que o regulador assuma o controle da instituição e reorganize seus ativos e passivos para proteger os depositantes.

Por que o Ueno é comparado ao Banco Master

No Brasil, o Banco Master oferecia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com remuneração acima da média do mercado, usando a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) como um dos atrativos para investidores. No Paraguai, o Ueno apostou em abertura digital de contas, cartões, descontos e devolução de até 40% do valor de compras.

Os dois casos também envolvem recursos públicos. No Brasil, regimes próprios de previdência de estados e municípios aplicaram cerca de R$ 1,9 bilhão no Master, sem cobertura do FGC. No Paraguai, o Ueno administrava aproximadamente US$ 850 milhões (R$ 4,6 bi) de órgãos públicos.

Há ainda questionamentos sobre operações de crédito e proximidade com o poder político. No Ueno, o regulador identificou empréstimos a empresas ligadas ao grupo controlador. No Master, um dos episódios centrais foi a tentativa de aquisição pelo Banco de Brasília (BRB), barrada pelo Banco Central em 2025.

Uma diferença importante está no peso das instituições em seus respectivos sistemas financeiros. O Master tinha R$ 86,8 bilhões em ativos, mas representava cerca de 0,55% das captações do sistema brasileiro. O Ueno possuía aproximadamente US$ 3,75 bilhões (R$ 20 bi) em ativos e concentrava 9,1% dos depósitos do Paraguai.