Reprodução/Governo do Paraguai Santiago Peña, presidente do Paraguai

O Congresso do Paraguai suspendeu nesta quinta-feira (05) a análise da renúncia do presidente Santiago Peña, depois que parlamentares governistas deixaram o plenário e impediram a continuidade da votação por falta de quórum. Com isso, o impeachment contra o chefe de Estado continua.

A sessão extraordinária havia sido convocada para decidir se os parlamentares aceitariam a renúncia anunciada por Peña. Os senadores chegaram a votar, mas os deputados governistas deixaram o plenário antes que a decisão fosse concluída. Para continuar os trabalhos, a Câmara dos Deputados precisava ter pelo menos 41 parlamentares presentes.

A suspensão da votação aconteceu enquanto centenas de pessoas se concentravam na Plaza de Armas e nas ruas próximas ao Congresso, no centro de Assunção, capital do país.

Os grupos cobravam a continuidade do julgamento político e contestavam a possibilidade de o Congresso aceitar a renúncia de Peña. Parte dos manifestantes também pedia a prisão do presidente e questionava se uma saída negociada poderia garantir proteção jurídica a ele.

A multidão reunida em frente ao Congresso decidiu fazer uma grande manifestação pacífica sentada no asfalto para acompanhar, minuto a minuto, os desdobramentos de uma sessão extraordinária convocada pelo Senado.

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Senado vota impeachment

Após a tentativa frustrada de terminar a votação sobre a renúncia, o presidente do Congresso Nacional, Basilio Núñez, convocou uma sessão extraordinária do Senado para as 19h30 desta quinta-feira (05) para analisar as acusações e decidir se o presidente deve perder o cargo.

Durante a tarde, a Câmara dos Deputados chegou a aprovar por unanimidade a abertura de um processo de impeachment contra Peña. Os 78 deputados presentes votaram a favor do pedido.

Durante a sessão, o senador oposicionista Ignacio Iramain criticou a condução do processo e afirmou que a crise representa um problema para as instituições paraguaias. "A Constituição morreu", declarou o parlamentar, que também questionou a confiança da população no sistema de Justiça do país.

O senador Gustavo Leite afirmou que o julgamento deve continuar, já que a renúncia ainda não foi oficialmente aceita pelo Congresso. Ele, porém, questionou se Peña realmente compareceria para apresentar sua defesa.

Já a senadora Blanca Ovelar, que pertence ao partido do governo, mas faz oposição a parte de sua direção, criticou a condução dos trabalhos. Ela anunciou que solicitará uma nova sessão extraordinária conjunta para definir a situação do governo .





Crise foi causada pelo banco Ueno

A crise que levou à renúncia de Santiago Peña começou com os problemas financeiros do banco digital Ueno, que tem cerca de 2,9 milhões de clientes no Paraguai. A instituição passou a ser investigada por possíveis irregularidades depois que uma revisão de seus balanços revelou que sua capacidade de pagar as próprias dívidas havia caído para menos da metade do nível mínimo exigido por lei.

Na segunda-feira (02), o Banco Central do Paraguai decidiu começar um processo de intervenção para tentar resolver a situação do Ueno. A medida suspendeu as operações do banco e deixou o dinheiro dos clientes temporariamente indisponível. Enquanto isso, as autoridades passaram a avaliar as contas da instituição e a definir como os valores depositados serão devolvidos.

A preocupação aumentou porque o Ueno administrava aproximadamente US$ 850 milhões (cerca de R$ 4,68 bilhões) em recursos públicos, incluindo dinheiro do Instituto de Previdência Social (IPS) e de fundos de aposentadoria.

O caso provocou protestos em Assunção. Clientes foram às ruas cobrar a devolução de todo o dinheiro depositado, enquanto aposentados que recebem benefícios do governo por meio do banco também enfrentaram dificuldades para acessar seus recursos.

Na terça-feira (03), Carlos Carvallo renunciou à presidência do Banco Central após sofrer pressão política. Antes de assumir o comando do órgão, ele havia ocupado um cargo de direção em uma instituição que deu origem ao Ueno. Por causa dessa ligação, parlamentares passaram a questionar se Carvallo havia fiscalizado o banco de maneira adequada.

Outro ponto que aumentou a pressão que resultou na renúncia do presidente paraguaio nesta quinta-feira (05) foi sua ligação com o grupo que controla o Ueno. Santiago Peña foi sócio do Grupo Vázquez até março de 2025, o que levou a oposição a cobrar explicações sobre a relação entre o governo e a instituição financeira.