Reprodução/X Pedro Alliana, vice-presidente do Paraguai

A Câmara dos Deputados do Paraguai rejeitou nesta quinta-feira (05) o pedido de impeachment contra o vice-presidente Pedro Alliana. A votação ocorreu em meio à crise política provocada pelo fechamento do banco digital Ueno e após a renúncia do presidente Santiago Peña.

A decisão foi anunciada pela Câmara, segundo a CNN Brasil. A reportagem não detalhou o placar da votação nem os argumentos utilizados pelos parlamentares para rejeitar o pedido.

Com a saída de Peña, Alliana passou a ocupar o centro da transição política no país. O presidente renunciou após perder apoio político em meio aos desdobramentos da crise bancária.

Crise do Ueno provocou instabilidade política

A crise começou após o Banco Central do Paraguai determinar a liquidação do Ueno, instituição controlada pelo Grupo Vázquez. O regulador identificou problemas nos índices de solvência relacionados a empréstimos concedidos a empresas ligadas ao grupo.

O banco tinha cerca de 3 milhões de clientes e concentrava aproximadamente US$ 850 milhões em depósitos públicos, incluindo recursos do Instituto de Previdência Social do Paraguai.

Peña foi acionista do grupo controlador da instituição até março de 2025. A oposição passou a questionar a relação do presidente com o banco e apontou possíveis conflitos de interesse, irregularidades na gestão de recursos previdenciários e falhas na fiscalização.

O caso também provocou a saída do presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, e a abertura de investigações contra dirigentes da instituição financeira.

Quem é Pedro Alliana

Aos 52 anos, Pedro Alliana acumula passagens pelos poderes Executivo e Legislativo. Ele foi governador do departamento de Ñeembucú entre 2008 e 2012 e deputado federal entre 2013 e 2023.

Durante esse período, presidiu a Câmara dos Deputados em diferentes momentos e liderou o Partido Colorado, principal força política do Paraguai, entre 2015 e 2023.

Como vice-presidente, Alliana também acumulava funções relacionadas à política externa do país.