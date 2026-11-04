Evento ocorre após uma missão aeroespacial falhar no resgate do equipamento
Divulgação/Nasa Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab
Evento ocorre após uma missão aeroespacial falhar no resgate do equipamento

O telescópio espacial Neil Gehrels Swift, da Nasa, tem previsão para cair e reentrar na atmosfera da Terra nesta quarta-feira (04), 22 anos após o lançamento, conforme comunicado a agência espacial estadunidense.

A previsão era a partir das 05h30 da manhã, com imprecisão de até 11 horas. A queda ainda não foi confirmada. Com isso, segundo a projeção, o equipamento pode cair até às 16h30.

O evento ocorre após uma missão aeroespacial falhar no resgate do equipamento, que pesa cerca de 1,4 toneladas e está em órbita desde 2004. A Nasa informou que acredita que a maior parte da estrutura seja consumida pelo calor ao se chocar contra a atmosfera.

Contudo, projeta uma chance de 1 em 2.100 de que alguém na Terra possa sofrer danos.


Tentativa de extensão da vida útil falhou

O fim das operações do Swift ocorre após o fracasso de uma tentativa de estender a vida útil do equipamento. A Nasa contratou uma empresa privada para tentar colocar o telescópio em uma órbita mais alta e permitir a continuidade das observações.

O Swift foi desenvolvido para observação de raios gama, o que permitiu investigar explosões dentre as mais poderosas do Universo. O motivo principal que causou a queda é a perda gradual de altitude.

Já datado em comparação a tecnologias atuais, o telescópio não possui propulsão própria e, com o aumento da atividade solar, sofreu um “efeito freio” que acelerou sua queda de volta à Terra.  

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