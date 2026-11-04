Facebook Mãe e filha são encontradas mortas por suposto ataque de urso

A terapeuta artística Jennifer Balcarras, de 48 anos, e sua filha mais nova, a assistente pedagônica Selah Reed, de 20 anos, foram encontradas mortas após o que as autoridades suspeitam ter sido um ataque de urso -pardo, segundo o NY Post.

O episódio ocorreu na trilha Snooka West, uma rota bastante frequentada a apenas cinco minutos de carro da residência da família, localizada em Bella Coola, na Colúmbia Britânica.

As duas haviam saído para umano sábado e não retornaram mais.em uma reunião virtual agendada fez com que os famíliares se preocupassem, onde o irmão da terapeuta, Matt Balcarras,Após buscas começarem pela região,, enquanto osforam encontrados

Jeff Tyre, funcionário do Serviço de Guardas de Conservação da Colúmbia Britânica,que os indícios encontrados no local indicam ataques de. Até o momento, os investigadoressobre a natureza das, mas afirmaram estar, e não descartam a possibilidade da participação de

De acordo com os agentes ambientais,passará por umae, caso seja, seráde acordo com o protocolo provincial de resposta a conflitos entre cidadãos e animais selvagens, com o objetivo de

Como o incidente aconteceu, intensificou o luto e o choque na comunidade. Familiares contaram que mãe e filha

“É muito perto da cidade e. Elas não eram pessoas ingênuas da cidade grande; eram mulheres fortes vivendo plenamente a vida”, declarou Matt Balcarras. Seu irmão Josh acrescentou à emissora CBC que o ocorrido pareciae umjá que o passeio fazia parte da rotina.

Jennifer Balcarras havia seem Bella Coola, uma cidade de aproximadamente 2.000 habitantes com uma distância de, com o intuito de começar uma

Uma campanha de arrecadação coletiva foi aberta por amigos para prestar assistência aos três outros filhos de Jennifer, ressaltando que ela ainda não havia tido tempo de construir reservas de emergência.

A relação de proximidade entre Jennifer e a filha caçula também foi lembrada com pesar: "Elas eram unha e carne. Selah gostava das mesmas coisas que Jenny e, sempre que Jenny saía para fazer trilha, Selah estava ao lado dela", relatou Josh, lembrando que a jovem estava apenas começando a vida.

A tragédia ocorreu menos de um ano após outro ataque violento registrado nos arredores de Bella Coola. Em novembro de 2025, 11 pessoas foram atacadas na mesma área por um urso acompanhado por dois filhotes, deixando três crianças em estado crítico.

