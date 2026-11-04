A terapeuta artística Jennifer Balcarras, de 48 anos, e sua filha mais nova, a assistente pedagônica Selah Reed, de 20 anos, foram encontradas mortas após o que as autoridades suspeitam ter sido um ataque de urso -pardo, segundo o NY Post.
O episódio ocorreu na trilha Snooka West, uma rota bastante frequentada a apenas cinco minutos de carro da residência da família, localizada em Bella Coola, na Colúmbia Britânica.As duas haviam saído para uma "caminhada casual" no sábado e não retornaram mais. A ausência de Jennifer em uma reunião virtual agendada fez com que os famíliares se preocupassem, onde o irmão da terapeuta, Matt Balcarras, iniciou os contatos com as autoridades locais. Após buscas começarem pela região, o corpo desfigurado de Jennifer foi localizado na segunda-feira, enquanto os restos mortais de Selah foram encontrados no dia seguinte.Jeff Tyre, funcionário do Serviço de Guardas de Conservação da Colúmbia Britânica, confirmou que os indícios encontrados no local indicam ataques de urso-pardo. Até o momento, os investigadores não deram detalhes sobre a natureza das evidências forenses coletadas, mas afirmaram estar mobilizados para capturar qualquer animal envolvido, e não descartam a possibilidade da participação de mais de um da espécie.De acordo com os agentes ambientais, todo urso capturado passará por uma avaliação técnica e, caso seja comprovada sua participação, será sacrificado de acordo com o protocolo provincial de resposta a conflitos entre cidadãos e animais selvagens, com o objetivo de assegurar a segurança pública.Como o incidente aconteceu próximo a área urbana, intensificou o luto e o choque na comunidade. Familiares contaram que mãe e filha tinham experiência com atividades ao ar livre e faziam passeios com frequência.“É muito perto da cidade e não é um local isolado. Elas não eram pessoas ingênuas da cidade grande; eram mulheres fortes vivendo plenamente a vida”, declarou Matt Balcarras. Seu irmão Josh acrescentou à emissora CBC que o ocorrido parecia "surreal" e um "pesadelo" já que o passeio fazia parte da rotina.Jennifer Balcarras havia se mudado recentemente em Bella Coola, uma cidade de aproximadamente 2.000 habitantes com uma distância de 430 km de Vancouver, com o intuito de começar uma nova fase profissional e pessoal.
Uma campanha de arrecadação coletiva foi aberta por amigos para prestar assistência aos três outros filhos de Jennifer, ressaltando que ela ainda não havia tido tempo de construir reservas de emergência.
A relação de proximidade entre Jennifer e a filha caçula também foi lembrada com pesar: "Elas eram unha e carne. Selah gostava das mesmas coisas que Jenny e, sempre que Jenny saía para fazer trilha, Selah estava ao lado dela", relatou Josh, lembrando que a jovem estava apenas começando a vida.
A tragédia ocorreu menos de um ano após outro ataque violento registrado nos arredores de Bella Coola. Em novembro de 2025, 11 pessoas foram atacadas na mesma área por um urso acompanhado por dois filhotes, deixando três crianças em estado crítico.