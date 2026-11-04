Reprodução/White House Donald Trump disse que a derrota dos republicanos nas midturns não são uma derrota pessoal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o Partido Democrata nesta quarta-feira (04) após os resultados parciais das eleições de meio de mandato indicarem vantagem da oposição na disputa pelo Congresso.

O republicano reconheceu o desempenho dos adversários em entrevista à Fox News.

Parabéns aos democratas. Eles fizeram um bom trabalho. Estavam buscando isso há 11 anos e finalmente conseguiram. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.





Apesar de reconhecer a vitória dos adversários, o presidente defendeu seu governo e afirmou que os dois primeiros anos de seu mandato foram os melhores da história dos Estados Unidos em termos de economia e realizações.

O republicano também mencionou o controle da fronteira e disse que os Estados Unidos estão em uma situação melhor do que os países europeus, como França e Itália.

Não vejo isso como um golpe contra mim. Acho que tivemos os dois melhores anos da história da Presidência em termos de economia e de todas as coisas que fizemos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.





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Democratas lideram disputa pelo Congresso

A apuração parcial das eleições de meio de mandato mostra vantagem dos democratas nas disputas pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. Os números divulgados até as 11h desta quarta-feira (04) também indicavam maioria do partido entre os governadores eleitos.

No Senado, os democratas somavam 54 cadeiras, contra 44 dos republicanos. Na Câmara dos Representantes, o partido tinha 228 vagas, enquanto os republicanos contabilizavam 139.

Na disputa pelos governos estaduais, os democratas haviam conquistado 28 cargos, contra 20 dos republicanos. Os números incluem as cadeiras que cada partido já tinha e os resultados das eleições deste ano. Como a contagem dos votos ainda não havia terminado, os números podem mudar.

Neste ano, os eleitores escolheram representantes para todas as 435 vagas da Câmara e para 35 das 100 cadeiras do Senado. Os deputados têm mandatos de dois anos, enquanto os senadores ficam no cargo por seis anos, com cerca de um terço das vagas renovadas a cada eleição.





Apuração das midterms

As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, aconteceram nesta terça-feira (03), e marcam a metade do período de governo de Trump. Além de definir quem ocupará as cadeiras do Congresso, a votação também escolhe governadores e representantes de cargos estaduais e locais.

Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não possuem um órgão nacional que organiza a apuração dos votos em todo o país, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Cada estado tem suas próprias regras para a votação, a contagem e a confirmação dos resultados.

Os funcionários de condados e municípios são responsáveis por receber as cédulas e os registros eletrônicos e contabilizar os votos. Após o encerramento da votação, os resultados começam a ser divulgados pelas autoridades locais conforme os votos são contados.