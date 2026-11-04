Reprodução/White House Elon Musk fez parte do governo de Donald Trump à frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE)

O empresário Elon Musk brincou nesta quarta-feira (04) com o resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as chamadas midterms, após o Partido Democrata conquistar maioria no Senado e na Câmara.

Aliado do presidente Donald Trump, o bilionário investiu cerca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões) principalmente para apoiar candidatos republicanos, segundo o The Washington Post.

Meus lasers espaciais para interferir nas eleições não funcionaram desta vez. Elon Musk.





Musk se tornou o maior doador individual das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Do total doado, mais de US$ 276 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) foram para apoiar candidatos conservadores e ajudar o Partido Republicano a manter o controle do Congresso.

A maior contribuição individual foi de US$ 158 milhões (aproximadamente R$ 632 milhões) ao Senate Leadership Fund, grupo que financia campanhas de candidatos republicanos ao Senado.

O empresário também destinou US$ 76 milhões (cerca de R$ 304 milhões) ao America PAC e US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 80 milhões) ao Congressional Leadership Fund.

Outros US$ 10 milhões (cerca de R$ 40 milhões) foram à Associação de Governadores Republicanos e para um comitê que apoiava Ken Paxton na disputa por uma vaga no Senado pelo Texas. Paxton concorreu contra o democrata James Talarico, que venceu a disputa.

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Democratas lideram disputa pelo Congresso

A apuração parcial das eleições de meio de mandato mostra vantagem dos democratas nas disputas pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. Os números divulgados até as 11h desta quarta-feira (04) também indicavam maioria do partido entre os governadores eleitos.

No Senado, os democratas somavam 54 cadeiras, contra 44 dos republicanos. Na Câmara dos Representantes, o partido tinha 228 vagas, enquanto os republicanos contabilizavam 139.

Na disputa pelos governos estaduais, os democratas haviam conquistado 28 cargos, contra 20 dos republicanos. Os números incluem as cadeiras que cada partido já tinha e os resultados das eleições deste ano. Como a contagem dos votos ainda não havia terminado, os números podem mudar.

Neste ano, os eleitores escolheram representantes para todas as 435 vagas da Câmara e para 35 das 100 cadeiras do Senado. Os deputados têm mandatos de dois anos, enquanto os senadores ficam no cargo por seis anos, com cerca de um terço das vagas renovadas a cada eleição.





Apuração das midterms

As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, aconteceram nesta terça-feira (03), e marcam a metade do período de governo de Trump. Além de definir quem ocupará as cadeiras do Congresso, a votação também escolhe governadores e representantes de cargos estaduais e locais.

Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não possuem um órgão nacional que organiza a apuração dos votos em todo o país, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Cada estado tem suas próprias regras para a votação, a contagem e a confirmação dos resultados.

Os funcionários de condados e municípios são responsáveis por receber as cédulas e os registros eletrônicos e contabilizar os votos. Após o encerramento da votação, os resultados começam a ser divulgados pelas autoridades locais conforme os votos são contados.