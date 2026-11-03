Reprodução/redes sociais Agentes do Ice em operação

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) publicou nesta terça-feira (03), durante as eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, uma mensagem ameaçando encontrar e prender imigrantes que votarem ilegalmente, enquanto os estadunidenses vão às urnas escolher representantes do Congresso.

Se você votar ilegalmente, nós o encontraremos. Nós o rastrearemos, prenderemos e processaremos. Não haverá escapatória. Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).





Apesar da declaração, as regras eleitorais dos Estados Unidos já proíbem estrangeiros de votar em eleições federais, estaduais e na maioria das eleições municipais.

A proibição também vale para quem tem residência permanente no país, como quem tem o chamado green card, que permite que estrangeiros morem e trabalhem legalmente nos Estados Unidos. Para participar das eleições, é necessário ter cidadania estadunidense.

Perseguição a imigrantes

Na segunda-feira (02), a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou um pedido do governo de Donald Trump para retirar da contagem cerca de 20 mil votos da Califórnia. A administração questionava se os eleitores responsáveis por esses votos eram cidadãos estadunidenses.

O governo queria que os votos fossem separados até que a cidadania dos eleitores pudesse ser conferida, mas a Corte negou o pedido.

Desde o início do segundo mandato de Donald Trump, o governo intensificou as ações contra imigrantes que vivem irregularmente nos Estados Unidos. As medidas incluem operações para encontrar estrangeiros, prisões e deportações.

Ao assumir a presidência, em fevereiro de 2025, Trump prometeu que o ICE prenderia 1 milhão de imigrantes em situação irregular por ano até o fim de seu governo.





Eleições definem vagas no Congresso

As eleições de meio de mandato acontecem dois anos depois da eleição presidencial. A votação serve para escolher os representantes que ocuparão vagas no Congresso dos Estados Unidos.

Nesta terça-feira (03), os eleitores escolhem os ocupantes das 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e de 35 das 100 vagas do Senado.

O resultado define a composição das duas Casas do Congresso, responsáveis por discutir e votar projetos de lei no país.