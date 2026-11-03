Acidente com helicópteros deixa um morto e dois feridos no NEPAL
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Acidente com helicópteros deixa um morto e dois feridos no NEPAL


Uma colisão entre dois helicópteros deixou um turista morto e outras duas pessoas gravemente feridas  nesta segunda-feira (2). O acidente ocorreu nas proximidades do acampamento-base do Monte Everest, no Nepal,  no heliponto de Pheriche.

Segundo relatos de testemunhas, as hélices dos helicópteros,  pertencentes as empresas Fishtail Air e Air Dynasty, se chocaram em uma tentativa de poso simultâneo. 


Um turista indiano de 47 anos, natural de Chennai, morreu em decorrência dos ferimentos. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e receberam atendimento médico.

A Autoridade de Aviação Civil do Nepal iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. O orgão afirmou que avalia os procedimentos de segurança adotados nas operações aéreas em regiões montanhosas.

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