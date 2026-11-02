Reprodução/redes sociais André Janones e Cristina Kirchner no apartamento onde a ex-presidente cumpre prisão domiciliar, em Buenos Aires, na Argentina

O deputado federal André Janones (Rede) se reuniu com a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e com o ex-candidato à presidência do país, Sergio Massa, nesta segunda-feira (02), em Buenos Aires, oito dias após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições brasileiras. As informações são do Clarín.

Acompanhado dos estrategistas digitais Chico Kertész e Rafael Marroquim, o parlamentar conversou com Massa sobre as estratégias usadas na campanha de Lula e, depois, visitou Cristina no apartamento onde ela cumpre pena em prisão domiciliar.

Após o encontro com a ex-presidente argentina, Janones publicou uma fotografia nas redes sociais ao lado dela e escreveu: "Ao lado de @cristinafkirchner para dizer ao mundo que sim, nós podemos derrotar a extrema direita! Acreditem!".

A visita aconteceu no mesmo dia em que Cristina deu uma entrevista ao jornal estadunidense The Washington Post e confirmou que pretende disputar as eleições argentinas de 2027.

Sergio Massa ainda não anunciou oficialmente uma possível candidatura, mas movimentações políticas sugerem que possa concorrer no próximo ano. O governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, também é outro nome que pretende disputar a presidência argentina.

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Estratégias do "Exército de Lula"

A conversa com Sergio Massa durou cerca de duas horas e teve como foco a experiência da campanha brasileira, na qual Lula conseguiu reverter o resultado do primeiro turno e vencer a disputa no segundo.

Janones apresentou algumas das estratégias utilizadas durante a campanha, como as formas de incentivar os eleitores mais velhos a participar da mobilização e de atrair apoiadores para os canais de comunicação pela internet.

Um dos assuntos foi o canal de WhatsApp "Exército de Lula", administrado diretamente pelo deputado, com mais de 10 milhões de participantes.

Massa ouviu os relatos e fez anotações sobre a experiência brasileira. Durante a conversa, também apresentou aos visitantes informações sobre a formação de uma frente nacional de oposição ao governo de Milei.





Possível atuação na eleição de 2027

A viagem de Janones e dos outros dois estrategistas ocorre em meio às articulações para a próxima eleição presidencial argentina. Há especulações de que os contatos possam resultar em acordos para que os brasileiros trabalhem como consultores na campanha de 2027, ajudando na comunicação e nas estratégias digitais.

Janones já conhecia Massa desde a campanha presidencial argentina de 2023, quando o ex-ministro disputou o segundo turno contra Javier Milei, mas acabou derrotado. Naquele período, o deputado brasileiro ainda não trabalhava diretamente com estratégias de comunicação política pela internet.

Os três brasileiros devem retornar ao Brasil nesta terça-feira (03), segundo o Clarín.