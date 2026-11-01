Reprodução/Pexels/yesimcolaks Desativação não encerra os telefones fixos, mas requer adaptação dos aparelhos a redes conectadas à internet.

O Reino Unido anunciou que desligará a antiga rede de telefonia analógica no dia 31 de janeiro de 2027. A Openreach, empresa responsável pelas telecomunicações do BT Group, confirmou a data e afirmou que não haverá novos adiamentos.

Conforme o The Register, o alerta principal é a consumidores e empresas que ainda possam ter tecnologias conectadas à antiga infraestrutura e podem enfrentar interrupções.

A mudança integra projeto do governo britânico para substituir a rede analógica com base em cabos de cobre por uma rede digital decom alta velocidade.

A desativação não encerra os telefones fixos, mas requer adaptação dos aparelhos a redes conectadas à internet.

Ou seja, a rede de telefonia pública analógica (PSTN) será desligada, o que inclui o telefone fixo como é amplamente conhecido, mas aparelhos podem ser reconectados a redes digitais, caso tenham suporte para isso. Outra alternativa é a substituição.





Serviços essenciais podem ser afetados

Para além da telefonia convencional, serviços essenciais de que dependam da rede analógica como alertas de incêndios, terminais de pagamentos, dispositivos de assistência a idosos e mais também podem ser interrompidos.

A orientação dada pela empresa é que usuários procurem o quanto antes as operadoras para avaliar necessidade de adaptação e reinstalações ainda antes do fim do prazo. Particularmente preocupante é a questão dos idosos.

A transição já fora adiada anteriormente justamente devido à vulnerabilidade dessa população, que depende de telefones ou dispositivos de emergência, incluindo o TeleCare, sistema público de suporte 24h por dia.

O mesmo vale para empresas. A orientação é que busquem migração o quanto antes, o que deve ser mais complicado que casos de usuários privados. Caso o prazo estoure, estarão sujeitas às taxas propositalmente elevadas, como medida de agilização da mudança.

As novas taxas já são duas vezes maiores do que valores praticados anteriormente, informou a Openreach.