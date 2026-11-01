Imagem gerada por IA Os acampamentos foram montados na noite do último sábado (31)

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal desmontou dezenas de barracas montadas em acampamentos de protesto por moradia na Praça do Rossio, em Lisboa, e em outras áreas da capital e do Porto. A ação ocorreu na madrugada deste domingo (01) e t erminou com 13 pessoas presas e dezenas de feridos.

Policiais de choque, acompanhados de cães, avançaram contra os manifestantes com cassetetes. Ao todo, seis pessoas foram detidas em Lisboa e outras sete no Porto. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos dos manifestantes.





Os acampamentos foram montados na noite do último sábado (31), após manifestações que reuniram milhares de pessoas contra o aumento do custo da moradia em Portugal.

Segundo a polícia, manifestantes atiraram garrafas, tinta e artefatos pirotécnicos contra os agentes. Treze policiais ficaram feridos, e o ito precisaram ser encaminhados a hospitais. No Porto, três policiais à paisana também teriam sido agredidos.

Entre as principais críticas dos manifestantes estão propostas que podem facilitar despejos e acabar com os limites para os valores de novos contratos de aluguel. Eles temem que as mudanças provoquem novos aumentos nos preços e deixem os inquilinos ainda mais vulneráveis.