Imagem gerada por IA Os ataques foram registrados em Khan Yunis e na Cidade de Gaza.

Oito pessoas morreram, entre elas uma criança de três anos, após novos ataques de Israel contra a Faixa de Gaza neste domingo (01). Segundo autoridades de saúde e equipes de resgate palestinas, o s bombardeios atingiram áreas no norte e no sul do território, apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025.

Os ataques foram registrados em Khan Yunis e na Cidade de Gaza. Três pessoas morreram em uma ofensiva no oeste da Cidade de Gaza, incluindo um menino de três anos. Outras cinco vítimas foram mortas na região de Al-Mawasi, próxima a Khan Yunis, no sul do território.

Um drone israelense atingiu um grupo de civis nas proximidades do shopping Taj Mall, perto da rua Al-Thawra, no bairro de Al-Rimal, na região oeste da Cidade de Gaza. Três pessoas morreram no local, segundo informações de uma unidade hospitalar.





Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 1.500 palestinos morreram desde o início do cessar-fogo. Desde o começo da guerra, em outubro de 2023, o número de mortos no território ultrapassa 74 mil, de acordo com a pasta, controlada pelo Hamas.

Até o momento as Forças de Defesa de Israel (FDI) não se pronunciaram sobre o assunto.

Como começou a guerra entre Israel e Hamas?

O conflito atual começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas liderou um ataque contra Israel que deixou cerca de 1.200 mortos e terminou com o sequestro de 251 pessoas. Em resposta, o governo israelense iniciou uma ampla ofensiva militar contra a Faixa de Gaza.

Em outubro de 2025, Estados Unidos mediaram um acordo entre Israel e Hamas, que estabeleceu um cessar-fogo no território palestino. Apesar da trégua, novos ataques israelenses continuam sendo registrados na região.