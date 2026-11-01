Nove pessoas morreram
Reprodução/ X @newsnoteworthy
Nove pessoas morreram

Nove pessoas morreram após um avião cair em um bairro residencial de West Palm Beach, em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo (01).

A aeronave, um Learjet 60, era particular e havia decolado do aeroporto de Austin, no Texas, às 9h36 (horário local), com nove pessoas a bordo. O destino era North Eleuthera, nas Bahamas. Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), a  queda aconteceu cerca de duas horas após a decolagem.

Pessoas que passavam de carro pelo local registraram o momento em que a aeronave cai e explode, formando uma grande bola de fogo. Veja o vídeo:



Outras imagens mostram a destruição provocada pelo impacto da aeronave. O impacto abriu uma cratera no asfalto, e pedaços do pavimento ficaram espalhados. Veja o vídeo abaixo:


Equipes de emergência foram mobilizadas para atender à ocorrência. As autoridades locais pediram que os moradores evitassem a área.

Ainda não há informações sobre o que provocou a queda. O caso será investigado pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês).

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2026-11-01/jatinho-cai-em-miami-e-deixa-nove-mortos--veja-video.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes