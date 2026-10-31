Imagem gerada por IA A polícia de Fairfield foi acionada por volta das 20h30

Um ataque a tiros em uma l oja de artigos de Halloween no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, deixou uma pessoa morta e outras seis feridas na última sexta-feira (30).

A polícia de Fairfield foi acionada por volta das 20h30, segundo comunicado divulgado pelo departamento. Ao chegar no local, os agentes encontraram sete pessoas feridas por disparos. Uma delas morreu em decorrência dos ferimentos.

As outras seis vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. Pelo menos três estão em estado crítico, informou a polícia.

Os agentes também ouviram testemunhas e funcionários que estavam trabalhando na loja no momento do ataque.

Em uma publicação nas redes sociais, a polícia de Fairfield pediu a colaboração da população na investigação.

"Encorajamos qualquer pessoa da comunidade que tenha informações a entrar em contato com o Departamento de Polícia de Fairfield". Polícia de Fairfield





Polícia acredita que ataque tenha sido direcionado

Em uma atualização publicada nas redes sociais, neste sábado (31), o Departamento de Polícia de Fairfield informou que, com base nas primeiras informações obtidas durante a investigação, acredita que o tiroteio tenha sido resultado de um ataque direcionado a um suspeito que estava dentro da loja.

Os investigadores continuam analisando imagens de câmeras de segurança e outras evidências para identificar o responsável pelo crime. Até o momento, a polícia não divulgou mais detalhes sobre o caso.

O departamento também manifestou solidariedade às vítimas e aos familiares da pessoa que morreu. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Até o momento, a identidade do suspeito e a motivação do ataque não foram esclarecidas.