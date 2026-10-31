O Secretário de Estado do Governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou durante coletiva de imprensa preparatória a encontro do G20 neste sábado (31) que o governo estadunidense não se envolveu diretamente na ida de Flávio Bolsonario (PL) ao país.A fuga do senador ocorreu cerca de 48 horas depois da derrota nas urnas para presidência da república. O passaporte de Flávio possuía ordem judicial de apreensão, expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.A decisão ocorreu após informações da Polícia Federal (PF) sobre a possibilidade de uma fuga do país com a derrota no segundo turno das eleições.Durante a coletiva, Rubio esclareceu dois pontos aos jornalistas presentes. O primeiro foi sobre o envolvimento do governo na fuga de Flávio.
Não estivemos envolvidos em nenhum dos preparativos que ele fez para deixar o país. Nós não facilitamos nada Marco Rubio, Secretário de Estado do Governo dos Estados Unidos, em coletiva
Depois, complementou a postura de Trump com a ida do senador e comentou o que teria ocorrido no caso.
O presidente [Trump] deixou claro que, caso ele chegasse aos Estados Unidos por quaisquer dos pontos de imigração, teria a entrada autorizada. E foi o que aconteceu. Marco Rubio, Secretário de Estado do Governo dos Estados Unidos, em coletiva
Ainda segundo Rubio, o governo estadunidense autorizou Flávio com passaporte “parol”, categoria de entrada condicional.
Imbróglio às vésperas de eleições
Na próxima terça-feira (03/11), os Estados Unidos vão às urnas. Desta vez, os americanos não decidem quem comandará a Casa Branca, mas quem ocupará o Capitólio: chegou a hora das eleições de meio de mandato, as midterms.
Essas eleições ocorrem a cada quatro anos, exatamente no meio do intervalo entre duas eleições presidenciais. Os eleitores dos EUA decidem os assentos da Câmara dos Representantes e do Senado, as duas casas do Congresso.
Nesse contexto, o episódio de fuga de Flávio Bolsonaro foi alvo de questionamentos pelo Legislativo estadunidense.
25 congressistas encaminharam uma carta exigindo explicações sobre o envolvimento do governo ao Departamento de Estado.
O documento questiona se a Embaixada dos EUA no Brasil ou qualquer outra agência do governo americano ajudou a organizar a viagem de Flávio.
A questão central é simples: o Departamento de Estado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ou qualquer outra agência do governo americano ajudou o senador Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos ou a entrar no país, apesar da suposta restrição judicial brasileira à sua saída? Parlamentares estadunidenses, carta ao Departamento de Estado dos EUA