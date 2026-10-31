Divulgação/U.S Official State Department/Freddie Everett Secretário participou de reunião entre ministros do G20 neste sábado (31), em Atlanta, Estados Unidos

O Secretário de Estado do Governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou durante coletiva de imprensa preparatória a encontro do G20 neste sábado (31) que o governo estadunidense não se envolveu diretamente na ida de Flávio Bolsonario (PL) ao país.

A fuga do senador ocorreu cerca de 48 horas depois da derrota nas urnas para presidência da república. O passaporte de Flávio possuía ordem judicial de apreensão, expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes

A decisão ocorreu após informações da Polícia Federal (PF) sobre a possibilidade de uma fuga do país com a derrota no segundo turno das eleições.

Não estivemos envolvidos em nenhum dos preparativos que ele fez para deixar o país. Nós não facilitamos nada Marco Rubio, Secretário de Estado do Governo dos Estados Unidos, em coletiva

Durante a coletiva, Rubio esclareceu dois pontos aos jornalistas presentes. O primeiro foi sobre o envolvimento do governo na fuga de Flávio.





Depois, complementou a postura de Trump com a ida do senador e comentou o que teria ocorrido no caso.

O presidente [Trump] deixou claro que, caso ele chegasse aos Estados Unidos por quaisquer dos pontos de imigração, teria a entrada autorizada. E foi o que aconteceu. Marco Rubio, Secretário de Estado do Governo dos Estados Unidos, em coletiva





Ainda segundo Rubio, o governo estadunidense autorizou Flávio com passaporte “parol”, categoria de entrada condicional.





Imbróglio às vésperas de eleições

Na próxima terça-feira (03/11), os Estados Unidos vão às urnas. Desta vez, os americanos não decidem quem comandará a Casa Branca, mas quem ocupará o Capitólio: chegou a hora das eleições de meio de mandato, as midterms.

Essas eleições ocorrem a cada quatro anos, exatamente no meio do intervalo entre duas eleições presidenciais. Os eleitores dos EUA decidem os assentos da Câmara dos Representantes e do Senado, as duas casas do Congresso.

Nesse contexto, o episódio de fuga de Flávio Bolsonaro foi alvo de questionamentos pelo Legislativo estadunidense.

25 congressistas encaminharam uma carta exigindo explicações sobre o envolvimento do governo ao Departamento de Estado.

O documento questiona se a Embaixada dos EUA no Brasil ou qualquer outra agência do governo americano ajudou a organizar a viagem de Flávio.

A questão central é simples: o Departamento de Estado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ou qualquer outra agência do governo americano ajudou o senador Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos ou a entrar no país, apesar da suposta restrição judicial brasileira à sua saída? Parlamentares estadunidenses, carta ao Departamento de Estado dos EUA



