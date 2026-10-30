Reprodução/redes sociais Deputados fazem uma série de questionamentos à Marco Rubio sobre a ajuda dada à Flávio Bolsonaro (PL) para entrar no país

Um grupo de 25 deputados do Congresso dos Estados Unidos enviou, na quinta-feira (29), uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo explicações sobre a participação do governo de Donald Trump na fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) após a derrota para Luís Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição.

Entre as principais dúvidas os parlamentares querem saber quando as autoridades ficaram sabendo da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinava a entrega dos passaportes de Flávio e impedia que ele deixasse o Brasil.

Os congressistas perguntam se funcionários do governo de Trump conversaram com o senador, seus familiares, advogados, assessores políticos ou outras pessoas envolvidas na viagem. Além disso, questionam se houve ajuda para organizar voos, conseguir documentos, providenciar transporte, acessar aeroportos ou preparar outros detalhes da viagem.

Outro ponto importante levantado pelos deputados é se o Departamento de Estado verificou se Flávio tinha autorização para viajar antes de aprovar a emissão dos vistos.

Os parlamentarem também perguntaram se o Departamento de Estado trocou informações sobre a chegada de Flávio com outros órgãos do governo, como o Departamento de Segurança Interna e a Alfândega e Proteção de Fronteiras, que faz a fiscalização de quem entra nos Estados Unidos.

Outro ponto é se o Departamento de Estado consultou o Departamento de Justiça sobre as consequências de permitir a entrada de uma figura política estrangeira que deixou seu país sem cumprir uma decisão judicial.

Os deputadaos se preocupam com os possíveis efeitos da situação na relação entre os Estados Unidos e o Brasil.

A carta foi coordenada pelas deputadas Sydney Kamlager-Dove, da Califórnia, e Dina Titus, de Nevada e também foi assinada por integrantes do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes e divulgado pelo portal POLITICO.

Veja abaixo a nota dos deputados na íntegra:

"Escrevemos para solicitar um esclarecimento imediato sobre o papel do Departamento de Estado, se houver, na facilitação da relatada partida do Senador brasileiro Flávio Bolsonaro do Brasil e a sua entrada nos Estados Unidos, na sequência de uma ordem do Supremo Tribunal Federal brasileiro que restringia as suas viagens internacionais. De acordo com as notícias de 27 de outubro de 2026, o Senador Bolsonaro terá deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos após perder as eleições presidenciais do Brasil e não cumprir uma ordem judicial que exigia a entrega dos seus passaportes. A referida ordem foi emitida no âmbito de uma investigação criminal envolvendo o Senador em alegados crimes de lavagem de dinheiro e má conduta financeira relacionada. De particular preocupação, os relatos indicam que um alto funcionário do Departamento de Estado afirmou que os Estados Unidos emitiriam vistos para o Senador Bolsonaro e membros da sua família, permitindo a sua entrada no país. Outras reportagens levantaram questões sobre se as autoridades dos EUA estavam cientes de, ou envolvidas em, arranjos para a sua partida.

Estes desenvolvimentos levantam questões significativas sobre o processo de tomada de decisão do Departamento, o seu conhecimento da ordem do tribunal brasileiro e se algum funcionário do governo dos EUA prestou assistência antes ou depois de essa ordem ter sido emitida. A questão central é simples: o Departamento de Estado, a Embaixada dos EUA no Brasil ou qualquer outra agência do governo dos EUA ajudou o Senador Bolsonaro a viajar ou a entrar nos Estados Unidos, apesar da relatada restrição judicial brasileira à sua partida? Se tal assistência ocorreu, o Congresso precisa de compreender o que foi fornecido, quem a autorizou, quando ocorreu e que informações estavam disponíveis para as autoridades dos EUA na altura. Consequentemente, solicitamos respostas por escrito às seguintes perguntas:

Quando é que o Departamento de Estado, a Embaixada dos EUA em Brasília ou qualquer outra missão diplomática dos EUA soube pela primeira vez que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tinha ordenado ao Senador Bolsonaro que entregasse os seus passaportes e restringido a sua capacidade de sair do Brasil?

Algum funcionário do governo dos EUA recebeu, analisou ou discutiu uma cópia da ordem judicial antes de o Senador Bolsonaro ter supostamente deixado o Brasil?

Antes de autorizar ou facilitar qualquer visto ou preparativos de viagem, o Departamento de Estado determinou se o Senador Bolsonaro estava legalmente autorizado a deixar o Brasil?

O Departamento de Estado estava ciente de que o Senador Bolsonaro supostamente não cumpriu o prazo imposto pelo tribunal para entregar os seus passaportes? Se sim, quando o Departamento tomou conhecimento desse incumprimento e que ações, se houver, se seguiram?

O Departamento de Estado emitiu, aprovou, acelerou, renovou ou de alguma forma facilitou um visto para o Senador Bolsonaro ou qualquer membro da sua família durante este período eleitoral?

Um alto funcionário do Departamento de Estado foi alegadamente citado dizendo que o Departamento emitiria vistos para o Senador Bolsonaro e a sua família e permitiria a sua entrada nos Estados Unidos. Quem autorizou esta decisão?

Os vistos foram aprovados ou outros arranjos relacionados à imigração foram feitos antes de o Departamento de Estado tomar conhecimento da ordem do tribunal brasileiro? Se sim, o Departamento reconsiderou, pausou ou reviu esses arranjos após tomar conhecimento da ordem?

Algum funcionário do Departamento de Estado, funcionário da Embaixada dos EUA, funcionário da Casa Branca ou outro representante do governo dos EUA comunicou direta ou indiretamente com o Senador Bolsonaro, a sua família, advogados, conselheiros políticos ou intermediários sobre a viagem para os Estados Unidos?

Algum funcionário do governo dos EUA ajudou com arranjos de voo, documentação de viagem, transporte, acesso ao aeroporto, marcações consulares, planeamento de entrada ou outros arranjos logísticos ligados à relatada partida ou chegada do Senador Bolsonaro?

O Departamento de Estado coordenou-se com o Departamento de Segurança Interna, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA ou qualquer outra agência federal em relação à chegada prevista do Senador Bolsonaro? Se sim, descreva a natureza e o momento dessa coordenação.

O Departamento de Estado consultou o Departamento de Justiça ou qualquer outra agência federal sobre as implicações de facilitar a entrada de uma figura política estrangeira que alegadamente deixou o seu país em violação de uma ordem judicial?

O Departamento de Estado considerou as potenciais consequências diplomáticas para as relações EUA-Brasil, incluindo a possibilidade de a assistência ao Senador Bolsonaro poder ser entendida como interferência nos processos judiciais ou nos assuntos políticos internos do Brasil?

O Departamento de Estado recebeu algum pedido das autoridades brasileiras sobre a localização, status de viagem ou possível entrada do Senador Bolsonaro nos Estados Unidos? Se sim, como respondeu o Departamento?

Qual foi a base legal para emitir ou aprovar vistos para o Senador Bolsonaro e a sua família? Que classificações de vistos e critérios de elegibilidade foram considerados, e o Departamento avaliou as investigações criminais em curso envolvendo o Senador Bolsonaro ao tomar esta decisão?

Algum funcionário do governo dos EUA localizado na Argentina ou no Equador coordenou o itinerário de viagem com o Senador Bolsonaro?





Dadas as questões significativas levantadas por estes relatórios, solicitamos uma resposta por escrito às perguntas anteriores até 13 de novembro de 2026. Solicitamos também que o Departamento disponibilize as autoridades apropriadas para uma sessão informativa (briefing) com as equipas do Congresso dentro desse período.

O povo americano e o Congresso têm um legítimo interesse de fiscalização em compreender se os recursos diplomáticos e de imigração dos EUA foram usados para facilitar a viagem de uma figura política estrangeira sob estas circunstâncias. A transparência é particularmente importante quando os eventos relatados implicam um processo judicial estrangeiro, relações bilaterais sensíveis e a aplicação consistente das políticas diplomáticas e de imigração dos EUA."