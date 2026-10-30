Reprodução/Instagram Priscila Sousa, Lorena Betts e Felipe Sousa Lazaballet são alguns dos brasileiros que concorrem às eleições de meio de mandato nos Estados Unidos

Os Estados Unidos realizam em 03 de novembro as eleições de meio mandato, conhecidas como midterms. Dentre as vagas, brasileiros disputam cargos legislativos estaduais.

As eleições deste ano vão renovar as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 das 100 vagas do Senado. Além disso, eleitores de 36 estados escolherão seus governadores.

Alguns dos brasileiros tentam conquistar o primeiro mandato, enquanto outros buscam continuar nos cargos que já ocupam. As candidaturas estão distribuídas entre os estados de Massachusetts, Connecticut e Flórida. Veja quem são:

Lorena Betts

Lorena Betts concorre a uma vaga pelo 16º Distrito de Middlesex, que abrange as cidades de Lowell e Chelmsford.

Reprodução/Instagram Lorena Betts concorre a uma vaga pelo 16º Distrito de Middlesex





Betts concluiu o ensino médio na Escola Rosa Frigger Piovezan, no Mato Grosso, e também estudou na Southern New Hampshire University.

Em sua apresentação de campanha, ela conta que chegou à região de Lowell e North Chelmsford para estudar e foi recebida pela comunidade.

A candidata afirma ter organizado manifestações chamadas No Kings (Sem Reis), em Chelmsford, para defender as liberdades e protestar contra o que considera ameaças à democracia. Entre suas propostas estão ampliar o acesso à moradia com preços acessíveis, reduzir os custos para as famílias e melhorar os serviços de saúde.

Rita Mendes

Rita Mendes tenta conquistar mais um mandato como representante do 11º Distrito de Plymouth. Ela ocupa o cargo desde 04 de janeiro de 2023.

Reprodução/Instagram Rita Mendes busca mais um mandato como representante do 11º Distrito de Plymouth





Mendes nasceu em Conselheiro Pena, em Minas Gerais, e chegou aos Estados Unidos em Brockton, aos 12 anos.

A candidata estudou na Brockton High School, no Massasoit Community College e na Universidade de Massachusetts Dartmouth. Em 2017, concluiu o curso de Direito na New England Law, em Boston.

Antes de chegar à Assembleia Legislativa estadual, trabalhou como advogada e corretora de imóveis. Também foi vereadora em Brockton.

Priscila Sousa

Outra candidata que busca continuar no cargo é Priscila Sousa, representante do 6º Distrito de Middlesex desde janeiro de 2023.

Reprodução/Instagram Priscila Sousa, busca reeleição como representante do 6º Distrito de Middlesex





Natural de Ipatinga, Minas Gerais, Sousa concluiu a graduação na Simmons University, em 2009. Sua trajetória profissional inclui trabalhos como gerente de vendas na Vivint Solar, secretária jurídica no Wagner Law Group e assistente jurídica na Foglia & Associates P.C.

Ela também participou de iniciativas comunitárias e integrou os conselhos de organizações como Hoops and Homework, Amazing Things Arts Center e Framingham FORCE. Além disso, trabalhou como voluntária na Progeria Research Foundation.

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Farley Santos

Em Connecticut, Farley Santos disputa um novo mandato na Câmara dos Representantes estadual pelo Distrito 109. Ele ocupa o cargo desde 04 de janeiro de 2023.

Reprodução/Instagram Farley Santos disputa um novo mandato na Câmara dos Representantes estadual pelo Distrito 109, em Connecticut





Farley mora em Danbury, cidade para onde seus pais se mudaram após deixarem o Brasil. Em um relato sobre sua trajetória, o parlamentar conta que tinha sete anos quando a família imigrou para os Estados Unidos. Durante a infância, viveu no país sem documentação migratória e aprendeu inglês depois da mudança.

Santos estudou na Henry Abbott Technical High School e concluiu uma graduação em Administração de Empresas pelo Naugatuck Valley Community College, em 2022.

Ao falar sobre sua história, Santos afirma que mantém o orgulho de suas origens brasileiras e portuguesas, além de destacar sua ligação com os Estados Unidos.

Felipe Sousa-Lazaballet

Na Flórida, Felipe Sousa-Lazaballet concorre à Câmara dos Representantes estadual pelo Distrito 42.

Reprodução/Instagram Felipe Sousa-Lazaballet concorre à Câmara dos Representantes estadual pelo Distrito 42, na Flórida





Nascido no Rio de Janeiro, Sousa-Lazaballet mudou-se para os Estados Unidos aos 14 anos e foi criado na Flórida pela irmã mais velha. Atualmente, mora na região central do estado e trabalha como diretor-executivo do Hope CommUnity Center, organização sem fins lucrativos que atende imigrantes e grupos que enfrentam dificuldades de acesso a direitos e oportunidades.

Felipe estudou no Miami Dade College, onde concluiu uma formação em Relações Internacionais, e na St. Thomas University, onde se graduou em Estudos Empresariais, com especialização em Economia.

Sua trajetória inclui trabalhos em organizações que defendem os direitos dos imigrantes e da população LGBTQ+. Também trabalhou na prefeitura de Orlando, em funções relacionadas à diversidade, à inclusão e à articulação entre grupos da comunidade.

Entre as propostas apresentadas em sua campanha estão ampliar o acesso à moradia, melhorar a educação pública, proteger o meio ambiente e criar oportunidades de trabalho e renda.





O que são as midterms?

As midterms , ou eleições de meio de mandato, acontecem a cada quatro anos, no intervalo entre duas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Em 2026, os eleitores não escolherão um novo presidente, mas participarão de votações que definirão a composição do Congresso e de governos estaduais.

Além das eleições para o Congresso, 36 estados escolherão seus governadores. Também haverá votações para cargos legislativos estaduais, como os disputados pelos brasileiros citados nesta reportagem.

O resultado das midterms pode alterar a distribuição de forças entre democratas e republicanos no Congresso e nos governos estaduais, influenciando a aprovação de leis e a condução de políticas públicas nos próximos anos.