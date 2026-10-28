Francesco Califano/Unsplash Tubarão

Um pescador precisou nadar cerca de 1,6 quilômetro até a costa da Califórnia, nos Estados Unidos, depois que seu caiaque foi atingido por um tubarão no mar.

O incidente aconteceu nesta segunda-feira (26), perto de Leffingwell Landing, no condado de San Luis Obispo. Há suspeita de que um tubarão tenha provocado os danos à embarcação, mas a hipótese ainda não foi confirmada. O homem conseguiu chegar à praia sem ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Cambria, o pescador chegou a voltar para o caiaque após o impacto e tentou remar em direção à costa, mas os furos provocados pela batida deixaram muita água entrar, o que o obrigou a abandonar a embarcação e nadar até a praia.

Depois que o pescador chegou à areia, o Corpo de Bombeiros de Cambria foi acionado para recuperar a embarcação. Com a ajuda de um barco de resgate, identificado como Boat 57, as equipes retiraram o caiaque da água e recolheram os equipamentos de pesca e os objetos pessoais do homem.

Apesar dos danos à embarcação e do susto, o pescador não sofreu ferimentos.

Especialista questiona se foi tubarão

As fotografias dos danos no caiaque foram analisadas pelo doutor Chris Lowe, do Shark Lab, laboratório de estudos sobre tubarões da Universidade Estadual da Califórnia em Long Beach (CSULB).

Após examinar as imagens, o especialista afirmou que era razoável considerar a possibilidade de um tubarão ter atingido a embarcação. A análise, porém, não confirmou que o animal tenha sido responsável pelo incidente.

Como medida de precaução, as autoridades recomendaram que moradores e visitantes tomem cuidado ao entrar no mar na região. A orientação é observar o redor e evitar a água quando houver tubarões visíveis.





Outra praia também recebeu alerta

Na semana anterior, autoridades recomendaram que banhistas e surfistas evitassem entrar no mar em Lovers Point, na cidade de Pacific Grove, também na Califórnia, após relatos de tubarões por perto.

Segundo o Departamento de Polícia de Pacific Grove, o alerta foi emitido por precaução depois que uma foca teria sido mordida na região. O ferimento deixou sangue na água, levando as autoridades a recomendar que as pessoas evitassem o local.