Reprodução: Ricardo Stuckert / PR Trump e Lula, na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (26), sem apresentar provas, que a eleição brasileira que garantiu a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “pareceu fraudada”.

A declaração foi feita a jornalistas antes de Trump viajar para o Mississippi, onde participaria de um comício.

As eleições precisam ser indiscutíveis e, para mim, pareceu muito ruim [...] Pareceu mais uma eleição fraudada, francamente. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.





Na mesma entrevista, o líder estadunidense admitiu que "gosta do Lula" e que se dá bem com ele.

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Flávio protagoniza contradições

No Brasil, o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno de domingo (25), também contestou o resultado e anunciou que recorrerá à Justiça para tentar anular a votação.

É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram. Flávio Bolsonaro (PL).





O candidato questionou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, de aumentar o horário de votação em algumas cidades. Segundo Flávio, a medida teria prejudicado a igualdade de condições entre os eleitores de diferentes municípios e estados.

Apesar das críticas à ampliação do horário de votação, a própria campanha de Flávio Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que os eleitores pudessem votar até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, regiões em que Flávio leva vantagem.

A campanha do candidato alegou que as chuvas provocaram problemas como alagamentos, bloqueios de ruas e estradas e falta de energia elétrica, o que poderia dificultar a chegada dos eleitores nesses locais de votação.

Daniella Marques, coordenadora da campanha de Flávio, chegou a comemorar a decisão de Zanin de prorrogar o horário de votação.





O candidato ainda se contradiz ao contestar o resultado da eleição. Em entrevista à TV Globo durante a campanha para o segundo turno, Flávio havia confirmado à jornalista Renata Lo Prete que aceitaria a derrota caso não fosse eleito.