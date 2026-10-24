Leo Ilijasevic/Pexels Ninho da Água, também chamado Kehlsteinhaus

O Ninho da Águia, prédio ligado à história de Adolf Hitler e do regime nazista na Alemanha, foi quase completamente destruído por um incêndio nesta sexta-feira (23), em Berchtesgaden, nos Alpes alemães. As informações são do portal BGLand24.

A polícia suspeita que o fogo tenha sido provocado de propósito e prendeu um homem de 33 anos, apontado como possível responsável pelo incêndio.

Cerca de 200 profissionais de emergência de seis municípios participaram dos trabalhos, entre bombeiros, policiais e equipes de resgate. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido.

Para que servia o Ninho da Águia?

Conhecido em alemão como Kehlsteinhaus, o edifício foi construído durante o regime nazista, liderado por Adolf Hitler, que governou a Alemanha de 1933 a 1945. A obra foi concluída entre 1937 e 1938, em uma região montanhosa de Obersalzberg, onde ficavam casas e outras construções usadas pelos principais integrantes do regime.

O prédio foi planejado para receber convidados e representações políticas do governo nazista. Hitler chegou a receber diplomatas estrangeiros e outras autoridades no local. O espaço também era usado pelos principais líderes nazistas para descansar e participar de encontros particulares.

O edifício fica a cerca de 1.834 metros de altitude, em uma área montanhosa e de difícil acesso. Para chegar ao topo, os visitantes usam ônibus especiais que andam por uma estrada íngreme e passam por cinco túneis. No trecho final, é necessário atravessar um túnel de 124 metros e usar um elevador instalado dentro da montanha alemã.

Do alto, é possível observar as montanhas dos Alpes, o lago Königssee e a região de Salzburgo, na Áustria. A vista panorâmica ajudou a transformar o local em um destino turístico.

Desde 1952, o Kehlsteinhaus funciona como restaurante de montanha. O espaço também abriga uma exposição permanente sobre sua história, que explica as origens do prédio e seu uso durante o nazismo.

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Polícia investiga se fogo foi intencional

Segundo as autoridades, o suspeito foi abordado enquanto pilotava uma motocicleta em uma estrada estreita e íngreme que dá acesso ao local. A polícia apreendeu a moto.

Uma avaliação psiquiátrica preliminar indicou que o homem tem um problema de saúde mental. Com base nesse resultado, a promotoria pediu que ele fosse internado provisoriamente em uma instituição psiquiátrica. Um juiz aceitou o pedido, e o suspeito foi levado para a unidade.

A polícia e a promotoria continuam investigando o que aconteceu e qual teria sido a motivação do homem. Os investigadores também apuram se o incêndio teve motivação política, mas essa possibilidade ainda está em análise.

Enquanto as investigações continuam, a área permanece isolada por causa dos riscos provocados pelos danos ao prédio. As autoridades pediram que visitantes evitem a região.





Prejuízo pode chegar a milhões de euros

As primeiras estimativas indicam que o incêndio provocou prejuízos de milhões de euros. Bartl Wimmer, presidente do consórcio responsável pela atração turística de Berchtesgaden, afirmou que os danos certamente chegarão à casa dos milhões de euros. O valor exato ainda será calculado por especialistas.

O ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, afirmou que o prédio tinha seguro e que as possibilidades de receber uma indenização estão sendo avaliadas. Herrmann ainda disse que pretende buscar uma solução para reconstruir o imóvel.