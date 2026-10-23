Reprodução Ponte Pamban, na Índia: um trem que parece atravessar o mar entre o continente e a ilha de Rameswaram

Um trem parece avançar diretamente sobre o mar em uma das travessias ferroviárias mais curiosas da Índia, e também do mundo. A composição cruza a Ponte Pamban, estrutura de cerca de 2,3 quilômetros que liga a ilha de Rameswaram ao continente, no estado de Tamil Nadu.

A paisagem chama a atenção porque o mar fica visível dos dois lados da linha férrea. Durante a maré alta, a água se espalha pelas áreas próximas e reforça a impressão de que os trilhos estão desaparecendo sob o oceano. O trem, porém, não circula sobre a água: ele passa por uma ponte elevada sobre o estreito de Palk.

Reprodução Ponte Pamban, na Índia: um trem que parece atravessar o mar entre o continente e a ilha de Rameswaram





Onde fica a ponte ferroviária sobre o mar?

A Ponte Pamban fica no sul da Índia e atravessa o estreito de Palk, ligando a ilha de Rameswaram ao continente indiano. Com aproximadamente 2,3 quilômetros de extensão, a estrutura permite que os trens façam o percurso entre a ilha e a região continental.

Por que o trem parece andar sobre a água?

A impressão é causada pela posição da ponte e pela proximidade dos trilhos com a superfície do estreito de Palk. Em determinados momentos, principalmente durante a maré alta, a água ocupa as áreas ao redor da estrutura e cria a sensação de que a linha férrea está parcialmente submersa.

Reprodução Ponte Pamban, na Índia: um trem que parece atravessar o mar entre o continente e a ilha de Rameswaram

Na realidade, a via permanece elevada. O trem percorre a ponte enquanto o oceano se estende dos dois lados, sem que a composição precise atravessar a água diretamente.

Ponte tem mais de um século de história

A primeira ponte ferroviária de Pamban foi inaugurada em 1914 e ficou conhecida como a primeira ponte ferroviária da Índia construída sobre mar aberto. A estrutura histórica contava com um trecho móvel que permitia a passagem de embarcações.

A ponte antiga, no entanto, foi desativada. Os trens passaram a utilizar uma nova estrutura, inaugurada ao tráfego em 6 de abril de 2025.

Como funciona a nova Ponte Pamban?

A nova ponte ferroviária conta com um sistema de elevação vertical, que permite abrir um trecho da estrutura para a passagem de embarcações. O projeto mantém a ligação ferroviária entre Rameswaram e o continente e atualiza a infraestrutura da travessia.

Conteúdo gerado por IA Ponte Pamban, na Índia: um trem que parece atravessar o mar entre o continente e a ilha de Rameswaram







