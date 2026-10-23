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Um trem de carga com 682 vagões e 7,3 quilômetros de extensão entrou para o Guinness World Records em 2001 como o maior da categoria. Operada pela mineradora BHP na Austrália, a composição transportou cerca de 82 mil toneladas de minério de ferro em uma viagem de aproximadamente 275 quilômetros entre a região de Yandi e o porto de Port Hedland.

A operação ocorreu em 21 de junho de 2001 e tinha um objetivo econômico: transportar grandes volumes de minério das minas até o litoral para exportação. A empresa também testou a capacidade da ferrovia de movimentar mais carga em menos viagens.

Segundo o Guinness, o trem tinha peso total de 99.732,1 toneladas. Para movimentar os 682 vagões, foram utilizadas oito locomotivas diesel-elétricas distribuídas ao longo da composição.

Por que o trem tinha 682 vagões?

O tamanho da composição estava relacionado à escala da produção de minério de ferro na região de Pilbara, na Austrália Ocidental. A área concentra operações de mineração, e a ferrovia Mount Newman foi construída para transportar a produção até os terminais de exportação.

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O trem ligava a região mineradora ao porto de Port Hedland, um dos principais pontos de saída do minério australiano para o mercado internacional.

Em vez de dividir a carga em várias composições menores, a BHP organizou uma operação com centenas de vagões. A estratégia permitia testar a capacidade de transportar uma quantidade enorme de minério em uma única viagem.

Qual era o tamanho do trem mais longo do mundo?

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Os números da composição ajudam a dimensionar a operação realizada em 2001.

682 vagões formavam o trem;

7,353 quilômetros era a extensão total;

99.732,1 toneladas era o peso bruto;

Cerca de 82 mil toneladas de minério de ferro eram transportadas;

Oito locomotivas GE AC6000CW movimentavam a composição;

275 quilômetros foram percorridos durante a viagem;

5.648 rodas faziam parte do conjunto.

Com 7,35 quilômetros de comprimento, o trem equivalia a aproximadamente seis vezes a extensão da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou a cerca de 73 campos de futebol enfileirados.

Como funcionava o trem de carga da BHP?

A composição utilizava oito locomotivas diesel-elétricas GE AC6000CW, distribuídas ao longo do trem. Esse tipo de configuração permite repartir o esforço de tração entre diferentes pontos da composição, em vez de concentrar toda a força apenas na dianteira.

Em um trem tão longo e pesado, a coordenação entre as locomotivas é importante para manter o movimento da carga e controlar a composição durante o percurso, além de atentar para critérios de segurança.

A frenagem também exige atenção especial, já que o peso e a extensão do conjunto aumentam a complexidade da operação.