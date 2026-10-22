Reprodução/Facebook Janine Lochrenberg, nadadora de 65 anos

A nadadora Janine Lochrenberg, de 65 anos, morreu após ser atacada por um tubarão na manhã desta terça-feira (20), na praia de Orient Beach, em KuGompo City, na África do Sul. As informações são do Daily Maverick.

Lochrenberg nadava em mar aberto e usava o Sharkbanz 2, um dispositivo magnético preso ao tornozelo. O equipamento usa um campo magnético para tentar afastar tubarões, mas não impediu o ataque.

O jornalista e nadador Mike Loewe afirmou que viu Janine deitada de costas na água, com um ferimento grande na parte de cima da coxa direita e outro no braço direito.

O jornalista e uma nadadora identificada como Joy ficaram ao lado da mulher para mantê-la apoiada e evitar que sua cabeça afundasse. Enquanto isso, Barbara Briceland, de 71 anos, companheira de Janine, e a médica Mandy Uys nadaram de volta à praia para pedir ajuda.

Janine foi levada até a areia e a profissional de saúde Jessica Broodryk começou as manobras de reanimação cardiopulmonar, enquanto os demais tentavam controlar o sangramento. Loewe contou que tentou improvisar um torniquete para tapar o ferimento na coxa, mas não conseguiu controlar a hemorragia.

Equipes de atendimento chegaram ao local e deram continuidade ao socorro, mas Janine foi declarada morta no local.

Reprodução/Facebook Janine Lochrenberg, nadadora de 65 anos





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Provável ataque de tubarão-branco

Segundo Kevin Cole, cientista-chefe do Museu de East London, a vítima sofreu várias mordidas, concentradas no ombro, no braço, na coxa e na parte de cima da perna direita.

Cole reuniu observações com a participação dos pesquisadores de tubarões Geremy Cliff e Matt Dicken. A avaliação mostrou características compatíveis com o ataque de um tubarão-branco. Dicken estimou que o animal envolvido teria mais de 3,5 metros.

Dois dias antes do ataque, sete tubarões-brancos haviam sido avistados na baía de Chintsa, local próximo a Orient Beach, segundo os cientistas.

Os especialistas disseram que três espécies estão entre as principais envolvidas em ataques a seres humanos: tubarões-brancos, tubarões-cabeça-chata e tubarões-tigres. No entanto, a temperatura da água, de aproximadamente 15°C, e as características dos ferimentos favorecem a ideia de que foi um ataque de tubarão-branco.





Comunidade presta homenagens

Em uma homenagem, a nadadora e amiga Avril Jason lembrou as viagens de acampamento que fizeram juntas desde 2011, incluindo passagens por parques naturais da África do Sul e uma expedição pela Namíbia e pela Zâmbia.

O grupo East London Open Water Swimming também publicou uma mensagem de despedida. A organização descreveu Janine como "integrante muito querida da comunidade", que preferia nadar sem chamar atenção e contribuía de forma constante para as atividades do grupo.

Reprodução/Facebook Janine Lochrenberg, nadadora de 65 anos





Jason contou que, pouco antes da morte, Janine havia comentado que gostaria de visitar Gonarezhou, no Zimbábue, mas tinha receio de possíveis encontros com elefantes agressivos. A amiga encerrou a homenagem com a expressão “Hamba kahle”, uma despedida em línguas sul-africanas como zulu e xhosa, que pode ser traduzida como “vá em paz”.