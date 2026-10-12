Divulgação/CONICEF-Argentina As mandíbulas medem menos de 5 centímetros e pertenceram a animais similares a cervos ou cavalos do tamanho de coelhos

Um estudo sobre mandíbulas esquecidas há mais de 40 anos em museus revelou dois animais estranhos que habitaram a América do Sul há milhões de anos e eram totalmente desconhecidos pela ciência até então.

Segundo informações divulgadas pela CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), da Argentina, as mandíbulas pequenas do tamanho de um dedo humano pertenceram a espécies herbívoras, com aparência de um cavalo ou cervo e tamanho de um coelho ou de um gato doméstico.

A descoberta resolve uma incógnita de mais de 100 anos da paleontologia, que não conseguia categorizar o animal com precisão a partir dos fósseis justamente devido a anatomia peculiar que ele apresentava.

Os fósseis pertenciam ao catálogo de dois museus durante as décadas de 1960 e 1980, onde ficaram esquecidos, mas foram preservados pelas instituições responsáveis pelos acervos: a Universidade Nacional de La Plata e a Universidade Nacional da Patagônia San Juan Bosco (UNPSJB).

Segundo o estudo de Javier Gelfo e Guillermo López, isso ocorreu porque as mandíbulas pertenceram, na verdade, a duas diferentes espécies.

Trata-se de dois animais pertencentes à ordem Litopterna, ungulados nativos da América do Sul que já não possuem representantes vivos. Desses animais, eram preservados apenas restos de mandíbulas, ainda sem classificação, nas coleções do Museu de La Plata e da Universidade Nacional da Patagônia San Juan Bosco (UNPSJB), em Chubut Javier Gelfo e Guillermo López, autores do estudo, à CONICET-Argentina





O estudo foi publicado na revista científica Biological Journal of the Linnean Society, em outubro de 2026, com o título "Untangling the diversity of the South American native ungulates Adianthidae and Indaleciidae".

Conforme Javier Gelfo, a pesquisa iniciou com uma revisão das famílias Adianthidae e Indalaciidae, cujas linhas evolutivas ainda apresentam lacunas. Ao longo do trabalho, a dupla identificou materiais classificados incorretamente ou esquecidos, o que levou à descoberta.

E não há nenhuma espécie atual equivalente a que possamos comparar Javier Gelfo, autor do estudo, à CONICEF-Argentina









Caminhavam na ponta dos dedos

Uma informação pouco conhecida reúne girafas, vacas, rinocerontes e cavalos: todos são classificados como “ungulados”, porque caminham na ponta dos dedos, que são revestidos por cascos.

A lista de animais que carregam essa característica pode ser impressionante à primeira vista, mas acaba de ganhar duas novas adições ainda mais peculiares.

Batizados de Leindacia unpasajubo e Dianthusa unlapla, anagramas em homenagem às universidades que mantiveram o patrimônio guardado mesmo sem classificação, os dois animais tiveram visual similar a um cavalo ou veado e o tamanho de um coelho.

Os cientistas apontam que, após tomografias computadorizadas, as duas espécies de mamíferos totalmente desconhecidas até então puderam ser descritas. Elas não possuem nenhum animal equivalente na atualidade e não conviveram.

Ambas possuíam alimentação seletiva e, diferentemente dos similares, não comeram grama, mas brotos, folhas ou o topo de plantas rasteiras. Ainda, o segundo animal possuía uma característica dentária rara.

Os dentes inferiores apresentaram quatro raízes, sendo que o comum em mamíferos são duas. Esse traço aparece em outra família de animais dentro dos Litopternos, conhecidos pela similaridade com cavalos, porém pequenos.

As duas novas espécies não coexistiram e foram separadas por 10 milhões de anos. A estimativa é que o Leindacia unpapsajubo pisou na Terra há cerca de 29 a 24 milhões de anos, na região de Chubut, Patagônia Argentina.

Já a Dianthusa unlapla habitou Santa Cruz, também na Patagônia Argentina, mas entre 19 a 18 milhões de anos atrás. O fóssil deste exemplar era de um animal ainda filhote.

Descoberta ajuda a completar lacunas

A história evolutiva da América do Sul ainda possui certas lacunas. Os novos animais relembram a Maucraquênia, mamífero herbívoro descoberto por Charles Darwin que o classificou como “esquisito” devido às peculiaridades no crânio.

Ele foi bem mais recente e a estimativa é que se extinguiu por volta de 18.000 a.C. Os três pertenceram à ordem Litopterna, grupo de ungulados nativos do continente completamente extinto e conhecido pelas particularidades.

A América do Sul possuiu certo isolamento geográfico por milhões de anos, o que favoreceu o desenvolvimento de espécies únicas da região, mas que segue com lacunas na história evolutiva.

Os dois novos animais apontam que, ao invés de gigantes, alguns desses herbívoros eram pequenos, e abrem novas linhas de investigação aos grupos pouco conhecidos.

Ainda, os pesquisadores destacam como o pequeno fóssil permitiu uma descoberta inédita, além de que a pesquisa não precisou de uma nova escavação para ser iniciada. As novas técnicas e tecnologias permitiram reexaminar peças antes não compreendidas pela ciência.

Com isso, há novas possibilidades de investigação para reconstrução dos animais que habitaram a América do Sul, sendo que somente parte da história da vida na Terra já foi descrita e compreendida até o momento.