Divulgação/NOAA Boias estacionárias precisam resistir correntes marítimas, ondas e ventos para se manterem no local determinado

Boias oceânicas ficam soltas no meio de uma imensidão azul, a centenas de quilômetros da costa mais próxima e pairam sob centenas de metros de profundidade. Ainda assim, ficam “estacionadas” no oceano, resistindo a correntes marítimas, ondas e ventos.

As estruturas possuem um conjunto de cabos, flutuadores e pesos de ancoragem, sistemas que são projetados para mantê-la em determinado ponto, onde vai medir condições do oceano e da atmosfera.

Os dados servem para estudos climáticos e projeções meteorológicas. Um exemplo disso são as boias que medem o aquecimento das águas do Pacífico durante o El Niño para a agência estadunidense NOAA.

Uma delas está na Ocean Station Papa e, segundo a NOAA, é conectada ao fundo do Pacífico a uma profundidade de 4.200 metros.





Estrutura não fica totalmente imóvel

Conforme a NOAA, o sistema inclui cabos de aço, náilon, âncoras (que podem ser outros materiais reaproveitados, como rodas de trem), correntes e materiais sintéticos flutuantes.

Isso tudo se soma às boias estacionárias, que também são consideravelmente grandes: elas podem ter 2,5 metros de diâmetro e pesar mais de 1.800 quilos fora da água.

Ao longo dos cabos, flutuadores são utilizados para sustentar trechos da conexão até o fundo, evitando que a boia se mova. Contudo, a ideia não é que elas fiquem totalmente imóveis.

Segundo a NOAA, alguns projetos preveem uma área em que a boia possa se mover. Primeiro para que o cabo não rompa, segundo para que a âncora não seja arrastada. Esse movimento acompanha correntes marítimas, o que também gera um dado.

A agência cita dois tipos de sistema das boias estacionárias. Naqueles que elas podem se mover em determinada área, o cabo é mais comprido do que a profundidade do mar, o que permite essa movimentação. A área é chamada de “watch circle”.

Na outra configuração, a boia permanece muito próxima da posição desejada, em uma configuração com o cabo esticado.

Como a boia ajuda a prever o tempo, inclusive no Brasil?

A Marinha do Brasil também mantém um sistema de boias oceânicas, chamado Programa Nacional de Boias (PNBOIA), com instrumentos suspensos ao longo de toda costa do país.

Elas medem valores de velocidade do vento, altura de ondas, pressão atmosférica, temperatura da água e correntes marítimas. Parte dos dados é transmitido rapidamente para satélites, o que é utilizado em sistemas meteorológicos.

Segundo a Marinha, os dados coletados são disponibilizados na internet e no GTS (Global Telecommunication System), além de cooperar com programas internacionais de que o Brasil é signatário.



