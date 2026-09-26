Um pescador capturou três carpas prateadas de tamanhos incomuns no lago T’Nung, conhecido localmente como Bien Ho, na província de Gia Lai, no Vietnã.
O maior dos peixes pesava mais de 30 quilos. Os outros dois exemplares tinham 24 e 20 quilos, respectivamente.
Dang Ngoc Dung, de 30 anos, contou que capturou os peixes entre os dias 20 e 23 de setembro. Segundo ele, foi preciso esperar e lutar com um dos animais por cerca de meia hora até conseguir retirá-lo da água.
“Quando o peixe ficou preso na rede, meu companheiro e eu tivemos que lutar com ele por quase 30 minutos até que ele se cansou. Só então conseguimos trazê-lo para o barco”, disse Dung.
Após retornar à costa, os peixes foram comprados por comerciantes e moradores locais. O pescador afirmou que vendeu os exemplares por 80 mil VND (cerca de R$ 16 na cotação atual) por quilo. Apenas o maior, com mais de 30 quilos, rendeu mais de 2,4 milhões de VND (cerca de R$ 479).
Como o pescador capturou os peixes?
De acordo com Dung, capturar peixes desse tamanho exige paciência e experiência. Todas as tardes, ele leva o barco até o meio do lago para lançar as redes e retorna por volta das 3h da manhã para verificar as capturas.
O pescador afirma que os maiores exemplares costumam ser encontrados com mais frequência pouco antes do amanhecer, quando as águas do lago estão mais calmas.
Apesar de o feito ter chamado atenção, essa não foi a primeira vez que Dung capturou peixes de grande porte. Em julho deste ano, ele encontrou duas carpas prateadas em suas redes: uma pesava nove quilos e a outra, mais de 25 quilos.
Após divulgar imagens dos peixes nas redes sociais, seguidores passaram a chamá-los de “monstros do lago” de Bien Ho.
Bien Ho
Pesquisadores acreditam que o lago Bien Ho tenha se formado na cratera de um vulcão extinto, que teria deixado de apresentar atividade há centenas de milhões de anos.
Com formato oval, o lago ocupa aproximadamente 2,28 quilômetros quadrados e possui profundidade entre 12 e 19 metros.
Segundo o Comitê Popular da Comuna de Bien Ho, cerca de 20 famílias ainda dependem da pesca no local. A maioria pertence à etnia Jrai ou é formada por moradores da região que continuam utilizando pequenas embarcações e métodos tradicionais de pesca.