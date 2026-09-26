Redes sociais/Huynh Vu Pescador captura carpa de mais de 30 kg em lago no Vietnã

Um pescador capturou três carpas prateadas de tamanhos incomuns no lago T’Nung, conhecido localmente como Bien Ho, na província de Gia Lai, no Vietnã.

O maior dos peixes pesava mais de 30 quilos. Os outros dois exemplares tinham 24 e 20 quilos, respectivamente.

Dang Ngoc Dung, de 30 anos, contou que capturou os peixes entre os dias 20 e 23 de setembro. Segundo ele, foi preciso esperar e lutar com um dos animais por cerca de meia hora até conseguir retirá-lo da água.

“Quando o peixe ficou preso na rede, meu companheiro e eu tivemos que lutar com ele por quase 30 minutos até que ele se cansou. Só então conseguimos trazê-lo para o barco”, disse Dung.

Após retornar à costa, os peixes foram comprados por comerciantes e moradores locais. O pescador afirmou que vendeu os exemplares por 80 mil VND (cerca de R$ 16 na cotação atual) por quilo. Apenas o maior, com mais de 30 quilos, rendeu mais de 2,4 milhões de VND (cerca de R$ 479).

Como o pescador capturou os peixes?

Redes sociais/Huynh Vu Pescador captura carpa de mais de 30 kg em lago no Vietnã





De acordo com Dung, capturar peixes desse tamanho exige paciência e experiência. Todas as tardes, ele leva o barco até o meio do lago para lançar as redes e retorna por volta das 3h da manhã para verificar as capturas.

O pescador afirma que os maiores exemplares costumam ser encontrados com mais frequência pouco antes do amanhecer, quando as águas do lago estão mais calmas.

Apesar de o feito ter chamado atenção, essa não foi a primeira vez que Dung capturou peixes de grande porte. Em julho deste ano, ele encontrou duas carpas prateadas em suas redes: uma pesava nove quilos e a outra, mais de 25 quilos.

Após divulgar imagens dos peixes nas redes sociais, seguidores passaram a chamá-los de “monstros do lago” de Bien Ho.

Bien Ho

Pesquisadores acreditam que o lago Bien Ho tenha se formado na cratera de um vulcão extinto, que teria deixado de apresentar atividade há centenas de milhões de anos.

Com formato oval, o lago ocupa aproximadamente 2,28 quilômetros quadrados e possui profundidade entre 12 e 19 metros.

Segundo o Comitê Popular da Comuna de Bien Ho, cerca de 20 famílias ainda dependem da pesca no local. A maioria pertence à etnia Jrai ou é formada por moradores da região que continuam utilizando pequenas embarcações e métodos tradicionais de pesca.