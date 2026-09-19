Gerado por IA As exigências foram apresentadas neste sábado (19).

O governo do Irã enviou aos Estados Unidos novas condições para tentar chegar a um acordo e encerrar a guerra entre os dois países. As exigências foram apresentadas neste sábado (19).

Segundo a Al Jazeera, que citou declarações do chefe de Segurança do Irã, Mohsen Rezaei, entre as condições apresentadas estão:

o fim dos combates em todas as frentes;

o desbloqueio de fundos iranianos;

o fim do bloqueio naval.

Rezaei afirmou que as negociações continuam com a participação de mediadores do Catar e do Paquistão. Segundo ele, Teerã aguarda uma resposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.





Como a guerra começou

Em 28 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um ataque de “grande escala” contra o Irã. Na ocasião, ele afirmou que o principal objetivo era “defender o povo americano, eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano”.

Segundo Trump, entre essas ameaças estava o programa nuclear iraniano, um dos principais pontos de conflito entre os dois países e um dos obstáculos nas tentativas de negociação para encerrar os combates.

Os ataques realizados em conjunto pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã provocaram milhares de mortes e deixaram danos em museus, edifícios históricos e sítios culturais, segundo autoridades iranianas e veículos de imprensa. Entre os mortos estava o então líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Em resposta aos ataques, o Irã lançou uma série de ações militares contra alvos no Oriente Médio e fechou, na prática, o Estreito de Ormuz, uma importante rota marítima por onde passa c erca de 20% do petróleo comercializado no mundo.